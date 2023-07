Le disque SSD NVMe 990 PRO Heatsink de Samsung disponible

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

L’extension annoncée de la gamme SSD NVMe™ 990 PRO de Samsung avec unité de refroidissement Heatsink intégrée est disponible dès maintenant dans le commerce. Développé pour des jeux exigeants du point de vue graphique et d’autres applications qui consomment beaucoup de puissance, telles que le rendu 3D, le traitement de vidéos 4K et l’analyse de données, le SSD NVMe™ 990 PRO Heatsink offre des vitesses élevées ainsi qu’une excellente efficacité énergétique. La nouvelle unité de refroidissement intégrée permet de bénéficier constamment d’une puissance élevée lors de la lecture et de l’écriture de données, ainsi que lors de matchs de gaming animés et de processus de travail qui nécessitent une grande puissance.

La gamme 990 PRO de Samsung est caractérisée par une performance élevée et stable, qui est intéressante tant pour les gamers sur PlayStation 5 et PC que pour les producteurs et productrices de contenus professionnels. Le SSD NVMe™ 990 PRO Heatsink vient d’être ajouté au catalogue NVMe™ de Samsung. L’unité de refroidissement intégrée garantit une performance constante même pendant des matchs acharnés. Cela n’empêche pas le 990 PRO Heatsink d’avoir un design épuré. Haut de 8,2 mm, il peut être monté facilement non seulement dans la PlayStation 5, mais encore dans des PC de bureau et des ordinateurs portables, et son éclairage RVB personnalisable est un véritable plaisir pour tous les moddeurs de PC.



Contrôle thermique fiable même lors de matchs acharnés

Grâce au nouveau contrôleur revêtu de nickel mis au point par Samsung pour le 990 PRO, à l’optimisation du micrologiciel ainsi qu’à la nouvelle unité de refroidissement intégrée, le 990 PRO Heatsink affiche un contrôle thermique amélioré. Lors de tests à température ambiante (25 °C), le 990 PRO Heatsink reste performant pendant toute la durée d’opérations de lecture et d’écriture séquentielles tout en restant plus froid que le 990 PRO1. La technologie Dynamic Thermal Guard (DTG) de Samsung garantit par ailleurs que la température du disque dur reste à un niveau adéquat. Cela empêche les fluctuations de puissance et permet une performance constante et puissante. Les utilisateurs et utilisatrices peuvent se servir du SSD NVMe™ sans hésitation pendant une période prolongée et pour des opérations d’écriture de données volumineuses et profiter ainsi d’un jeu fluide.



Ton SSD, tes couleurs: individualisation avec Magician 7.2

L’unité de refroidissement épurée et élégante du 990 PRO Heatsink n’est pas seulement dotée d’une couche de protection thermique supplémentaire par rapport à celle du 990 PRO. Elle abrite également un éclairage RVB qui donne encore plus de style au disque dur. Avec le logiciel Samsung Magician 7.2, les utilisateurs et utilisatrices peuvent adapter l’éclairage pour l’assortir à d’autres composants LED de gaming ou exprimer leur individualité.



Le logiciel Magician permet aux clients et clientes d’avoir une vue d’ensemble des informations importantes du disque dur et des problèmes de compatibilité. La mise à jour et l’implémentation du micrologiciel, du pilote et d’autres réglages est très simple. Les utilisateurs sont informés visuellement de la disponibilité de mises à jour et reçoivent des demandes simples d’actualisation de leur micrologiciel, de leur pilote et du logiciel du SSD pour pouvoir bénéficier d’une puissance optimale. La version actuelle du logiciel Magician 7.2 peut être téléchargée gratuitement ici.



Une performance élevée pour des sensations de gaming immersives

Avec le 990 PRO Heatsink, Samsung offre aux grands utilisateurs un support de stockage capable d’offrir une performance stable même dans des situations intensives, puisque c’est justement lors de longues sessions de gaming que le PC et la console sont fortement sollicités.



Le 990 PRO Heatsink est doté de la dernière technologie V-NAND de Samsung et du nouveau contrôleur, développé spécialement à cet effet, que les clients et clientes de la gamme 990 PRO connaissent déjà. Ils offrent la vitesse maximale actuellement disponible via l’interface PCIe® 4.02. Le SSD offre des vitesses de lecture et d’écriture séquentielles pouvant atteindre 7 450 Mo/s ou 6 900 Mo/s ainsi que des vitesses de lecture et d’écriture aléatoires pouvant atteindre 1 400K ou 1 550K IOPS3. Le 990 PRO Heatsink offre ainsi des sensations de gaming fascinantes.



Si vous souhaitez exploiter les fonctionnalités des consoles de jeu et des technologies actuelles, vous devriez miser sur un SSD NVMe™. Le 990 PRO Heatsink est le compagnon idéal pour ces tâches. Il peut assurer des temps de chargement courts pour les jeux sur PC et sur consoles et permet d’avoir des sensations de jeu intenses.



Le SSD NVMe™ 990 PRO Heatsink est disponible dès maintenant dans le commerce avec des capacités de 1 To et 2 To. Le prix est de 139 CHF (PVC) pour le 990 PRO Heatsink 1 TB et de 199 CHF (PVC) pour le 990 PRO Heatsink 2 TB.