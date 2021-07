Overwatch : Les Jeux d’Été 2021 sont désormais disponibles

Partager Facebook

Blizzard lance les Jeux d’Été 2021 dans Overwatch sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. Grâce au crossplay, disponible depuis peu, les joueurs vont pouvoir rejoindre leurs amis et participer aux modes Lúcioball et Lúcioball Remix, quelles que soient leurs plateformes de prédilection. De nouveaux objets ornementaux seront disponibles jusqu’au 10 août.

Les joueurs peuvent gagner des récompenses en jouant neuf, dix-huit ou vingt-sept parties rapides, compétitives ou arcades. Chaque victoire est comptabilisée comme deux parties jouées.

De nouveaux modèles légendaires font leur apparition : Mei Crème Glacée, Symmetra Sirène, Ashe Piscine, Sigma Plongeur et Orisa Arbitre. Un nouveau modèle épique sera disponible chaque semaine : Winston Roi des Océans, Pharah Coucher de Soleil et Hanzo Nihon.