KONAMI présente eFootball, une simulation de football next-generation et free-to-play

Disponible cet automne, eFootball™ est une nouvelle marque mondiale pour un public mondial • Entièrement reconstruit sous Unreal® Engine, pour de nombreuses avancées sur et en dehors du terrain • Un titre uniquement numérique et free-to-play avec une expérience de jeu juste et équilibrée pour tous • Une communauté unie pour jouer à eFootball™ partout sur consoles, PC et mobiles grâce au matchmaking cross-platform disponible après le lancement.

eFootball™ sera lancé dans le monde entier sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows® 10 et PC Steam® cet automne. Les versions iOS et Android seront disponibles peu de temps après.

Nouvelle identité de marque pour une nouvelle génération de consoles et de joueurs, eFootball™ représente une approche novatrice pour la franchise de longue date, précédemment connue sous les noms Pro Evolution Soccer et Winning Eleven.

« En prenant pour base les solides fondations de l’Unreal® Engine, qui nous a permis de retravailler en profondeur les expressions des joueurs, nous avons effectué des modifications afin de créer un nouveau moteur de jeu de football qui alimentera eFootball™ pour les années à venir », déclare Seitaro Kimura, Producer de la série eFootball™ chez Konami Digital Entertainment. « Grâce à la puissance de la nouvelle génération de consoles et en travaillant étroitement avec des footballeurs d’élite, eFootball™ offrira notre gameplay le plus précis et réaliste à ce jour. Nous le détaillerons le mois prochain, alors restez à l’écoute ! »

La grande évolution du moteur de jeu de football a également permis de retravailler le système d’animation. La nouvelle technologie « Motion Matching » convertit la large variété de mouvements exécutés par les joueurs sur le terrain en une série d’animations, sélectionnant la plus appropriée en temps réel. Ce système fournit quatre fois plus d’animations qu’auparavant, pour des mouvements hautement réalistes. « Motion Matching » sera utilisé sur toutes les plateformes, dont les consoles next-gen, les PC et les mobiles.

Afin que tout le monde puisse profiter d’eFootball™, le nouveau jeu de football de KONAMI sera free-to-play sur consoles, PC et mobiles. Il est important de souligner qu’eFootball™ présentera une expérience de jeu juste et équilibrée pour tous les joueurs. D’avantage d’informations sur le gameplay et les modes en ligne seront dévoilées à la fin du mois d’août.

Titre uniquement numérique, KONAMI ajoutera régulièrement du contenu et de nouveaux modes au jeu après son lancement cet automne. Les matchs en local avec le FC Barcelone, la Juventus, le FC Bayern, Manchester United et d’autres équipes seront disponibles gratuitement à la sortie. Plus tard, certains modes de jeu seront vendus sous la forme de DLC optionnels, permettant aux joueurs de construire leur propre expérience en fonction de leurs intérêts.

Unissant la communauté gaming du football dans son ensemble pour la première fois, eFootball™ offrira la même expérience eSport hautement réaliste sur consoles, PC et mobiles, et deviendra entièrement cross-play après son lancement. La version mobile d’eFootball™ sera détaillée prochainement.

Pour assurer une communication ouverte et transparente, KONAMI partage la première feuille de route d’eFootball™, qui présente les premiers détails concernant les contenus disponibles au lancement et ceux ajoutés par la suite.

Début de l’automne :

Une toute nouvelle expérience de jeu construite avec l’Unreal® Engine

Matchmaking cross-generation (PlayStation ® 5 vs. PlayStation ® 4, Xbox Series X|S vs. Xbox One)

5 vs. PlayStation 4, Xbox Series X|S vs. Xbox One) Des matchs en local avec des équipes telles que le FC Barcelone, la Juventus, le FC Bayern et Manchester United

Automne :

Matchmaking cross-platform entre consoles et PC (par exemple PlayStation ® 5 vs. Xbox Series X|S, PlayStation ® 5 vs. PC Steam ® …)

5 vs. Xbox Series X|S, PlayStation 5 vs. PC Steam …) Un mode Construction d’équipe (nom à confirmer) qui permet de construire sa propre équipe en faisant l’acquisition de joueurs

Un mode Ligues en ligne (nom à confirmer) pour faire jouer son équipe dans une ligue compétitive mondiale

Un système de « Match Pass » pour gagner des objets et des joueurs en jouant à eFootball™

Hiver :

Compatibilité avec les manettes pour mobiles

Matchmaking entièrement cross-platform, y compris avec la version mobile lors de l’utilisation d’une manette compatible

Coup d’envoi des tournois eSport professionnel et amateur

KONAMI a l’honneur de compter Lionel Messi et Neymar Jr., deux des plus grands footballeurs de tous les temps, comme ambassadeurs pour eFootball™. En complément, Andrés Iniesta et Gerard Piqué ont été impliqués dans le développement du jeu en tant que conseillers officiels, respectivement pour le gameplay offensif et pour le gameplay défensif.

D’avantage d’informations concernant les ambassadeurs supplémentaires, les Clubs Partenaires et les licences seront partagées dans les semaines à venir.

