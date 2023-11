OWO: Une combinaison haptique pour de vraies sensations de course automobile dans The Crew Motorfest

Disponible dès le lancement de la saison 2 de The Crew Motorfest, cette édition proposera les sensations haptiques d’OWO en version bêta, de manière à enrichir le jeu d’Ubisoft. Cette implémentation se fera graduellement au fil des saisons suivantes, de sorte que les joueurs seront plongés dans des courses à grande vitesse comme jamais auparavant. Le système haptique offrira des sensations réalistes, permettant aux joueurs de ressentir chaque virage, accélération et impact, ce qui leur donnera l’impression de se retrouver dans dans la peau d’un vrai pilote. Le système haptique OWO offrira un niveau d’interaction sans précédent, pour rendre le jeu encore plus vivant au rythme endiablé de courses palpitantes.

Cette édition exclusive proposera un nouveau design OWO étonnant aux couleurs uniques de The Crew Motorfest : il s’agira de la tenue idéale pour faire l’expérience de la puissance brute et de la précision à chaque virage. Elle sera disponible sur PC, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series S|X et Xbox One.

Ubisoft Ivory Tower et OWO travaillent de concert pour s’assurer que le jeu propose l’expérience la plus immersive et la plus amusante possible.

« Ubisoft Ivory Tower est ravi de travailler avec OWO et d’offrir aux joueurs une expérience de jeu améliorée avec The Crew Motorfest, » a déclaré Paul Narducci, Gameplay Director chez Ubisoft, « L’intégration du système haptique d’OWO ajoute une nouvelle dimension au jeu, qui améliore l’expérience de course et captive les joueurs avec un niveau de réalisme qui distingue vraiment cette édition spéciale. Nous avons hâte que les joueurs se lancent dans des courses palpitantes grâce à la technologie d’OWO.«

Jose Fuertes, fondateur et PDG d’OWO, a fait part de son enthousiasme pour ce partenariat : « Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec Ubisoft et de présenter OWO The Crew Motorfest Edition. Grâce à notre système de jeu haptique avancé, les joueurs ressentiront la montée d’adrénaline typique de The Crew Motorfest comme jamais auparavant. Avoir ce jeu dans notre portefeuille est une source de fierté, et nous sommes impatients que les joueurs le découvrent d’une manière entièrement nouvelle. Ce partenariat témoigne de notre engagement à révolutionner les expériences de jeu et à offrir une immersion inégalée aux joueurs du monde entier.«

Le système de jeu haptique OWO The Crew Motorfest Edition est désormais disponible en précommande sur le site officiel d’OWO. Les joueurs qui achètent cette édition de la célèbre technologie OWO recevront également une copie numérique du jeu ou du Season Pass Year 1 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One ou Windows PC.