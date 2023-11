Super Mario RPG disponible sur Nintendo Switch

Partager Facebook

Sorti à l’origine uniquement au Japon et en Amérique du Nord sur Super Nintendo, le tout premier RPG Mario a été adapté sur Nintendo Switch avec de tout nouveaux graphismes dans une version localisée pour la première fois en français. Le jeu possède également des fonctionnalités inédites, dont les puissantes actions en trio, que vous pourrez déclencher au combat.

Au début de l’histoire, Bowser, qui fait encore des siennes, a enlevé la princesse Peach. Ni une, ni deux, Mario se met en route pour la libérer. Mais alors que les deux rivaux s’affrontent au château de Bowser, une menace bien plus grave fait son apparition : Exor, l’épée géante. Exor fend le ciel, détruisant la route des Étoiles avant de venir s’abattre sur le château dans un choc si violent que tout le monde se retrouve projeté au loin. À présent, Mario va devoir retrouver la princesse Peach et se faire de nouveaux alliés pour déjouer les funestes projets d’Exor et de la bande de Forgeroi avant qu’il ne soit trop tard.

Tout au long de leur périple, les joueurs rencontreront des personnages qui partagent leurs objectifs et qui les rejoindront dans leur quête, tels que le sympathique Mallow, le mystérieux Geno… ou même le grand méchant Bowser en personne ! Chaque membre de l’équipe dispose de ses propres techniques spéciales. Ensemble, nos héros devront affronter les nombreux acolytes de la bande de Forgeroi, qui compte bien lancer ses forces métalliques à la conquête du monde. Méfiez-vous des Goombas, des Koopas, ainsi que des nouveaux seconds couteaux qui les ont rejoints.

Lors des batailles au tour par tour, les joueurs doivent appuyer sur le bouton au bon moment pour réaliser des actions coordonnées qui permettent d’augmenter la puissance des attaques ou de limiter les dégâts subis. Avec un timing parfait, il est même possible de toucher tous les ennemis en une seule attaque ou de bloquer parfaitement un coup pour ne subir aucun dégât ! Chaque action coordonnée que vous réussissez remplit la jauge d’action. Une fois pleine, vous pouvez déchaîner une puissante action en trio. L’action effectuée change en fonction des membres de l’équipe, alors n’hésitez pas à essayer différentes combinaisons de personnages.

Les objets sont extrêmement pratiques au combat. Ils vous permettent de faire plusieurs choses : restaurer les points de fleurs permettant de réaliser les techniques spéciales, soigner ses équipiers, ou même endormir les ennemis. Différentes armes et armures sont également disponibles pour optimiser l’efficacité de votre groupe. Équipez-vous-en pour améliorer vos attaques de base, augmenter diverses caractéristiques et bien plus. Enfin, un nouveau mode de difficulté facile, activable à tout moment, a été ajouté pour rendre le jeu accessible à tous les joueurs, quel que soit leur niveau d’expérience.

Combinez les talents de Mario et ses alliés pour réparer la route des Étoiles et faire en sorte que les vœux puissent à nouveau se réaliser avec Super Mario RPG sur Nintendo Switch, le 17 novembre. Le tout premier RPG Mario fait peau neuve sur Nintendo Switch et propose des graphismes améliorés, de nouvelles fonctionnalités de gameplay ainsi qu’une localisation en français inédite.