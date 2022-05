PAC-MAN fête ses 42 ans !

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Un nouveau jeu vidéo PAC-MAN MUSEUM+

Disponible ce vendredi 27 mai sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC (supporte Xbox Play Anywhere), PAC-MAN MUSEUM+ invite les joueurs à découvrir ou revisiter 14 jeux de la légendaire série PAC-MAN, dont certains n’étaient pas disponibles depuis de nombreuses années. Le jeu est également compatible avec PlayStation 5 et Xbox Series X|S et sera jouable avec Xbox Game Pass au lancement. De plus, les joueurs pourront personnaliser leur salle d’arcade virtuelle avec des décorations et des souvenirs avant de commencer les différentes missions du jeu.

Une chanson et un clip vidéo «We are PAC-MAN »

Pour poursuivre les festivités, une nouvelle chanson et un clip vidéo sont sortis le 23 mai. La chanson intitulée “We are PAC-MAN!”, est interprétée par Kaho Kidoguchi en japonais et en anglais, et Ann Una en chinois. Elle vise à promouvoir la coopération et les liens entre les gens pour vivre un mode de vie plus sain.

Des cosmétiques sur FORTNITE

Le 2 juin, pour se joindre à la célébration, le jeu Fortnite d’Epic Games accueillera des cosmétiques sur le thème de PAC-MAN.