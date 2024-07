Path of Exile : l’extension Settlers of Kalguur dévoilée

C’est à l’occasion de son livestream GGG Live consacré à Path of Exile que le studio Grinding Gear Games a dévoilé les premiers détails de la mise à jour 3.25 de Path of Exile, Settlers of Kalguur. Cette extension introduira notamment la Challenge League, des améliorations d’équilibrage dont deux changements pour les classes d’Ascendance, des améliorations pour le jeu de haut niveau, de nouveaux ajouts à la campagne et divers ajustements d’ergonomie pour les joueurs PC et consoles. Path of Exile: Settlers of Kalguur sera disponible le 26 juillet à 22h00, heure française.

Au sein de la Challenge league, les joueurs devront aider les pionniers kalguuriens à bâtir la ville de Kingsmarch et à établir des échanges commerciaux entre Wraeclast et leur pays d’origine. Les joueurs se concentreront sur l’extraction de ressources exotiques, l’embauche et la protection d’ouvriers qualifiés pour ériger et défendre les bâtiments de la ville, et la construction d’un port pour établir et gérer le commerce. Une fois la ville sortie de terre et le commerce lancé, les joueurs pourront faire des affaires et fabriquer de puissantes armes.

Les classes d’Ascendance feront peau neuve avec l’ajout de la nouvelle classe du Warden, ainsi qu’une refonte du Gladiator. Le Warden remplacera la classe du Raider et se concentrera sur les attaques élémentaires, l’atténuation des dégâts et une spécialisation dans les teintures que l’on pourra dès lors trouver dans tout le pays. La classe du Gladiator conservera ses puissantes compétences de saignement et de blocage, et bénéficiera de nouvelles compétences comme celles de représailles qui permettront de déclencher des dégâts dévastateurs lorsque certaines conditions seront remplies en combat.

Settlers of Kalguur ajoutera une longue liste de modifications d’équilibrage pour les compétences de mêlée, le blocage, la rage, les cris de guerre, les bannières, le saignement, et l’empalement. De nouveaux types de base seront ajoutés pour le jeu de haut niveau tandis que les modificateurs seront réévalués pour les meilleurs objets du jeu et que les chances de coup critique des armes seront augmentées. Le contenu de haut niveau fera lui aussi l’objet de changements comme des modifications pour de nombreux Scarabs, l’arrivée d’un sixième emplacement de dispositif de carte, de nouvelles rencontres dans les cartes de niveau 16 et 17, des mises à jour pour Blight et Ritual, et bien plus encore. Il y aura également un ensemble de nouveaux types de Chisel et une augmentation massive du taux d’apparition des Puzzle Boxes de Valdo.

Les joueurs de Path of Exile sur consoles pourront dès lors tirer pleinement parti de leurs PS5 et de leurs Xbox Series, grâce à une réduction considérable des temps de chargement et de l’apparition des textures. La fidélité visuelle globale sera améliorée grâce à des textures et à des effets d’eau haute résolution, mais également grâce à un nouvel algorithme d’upscaling qui améliorera la netteté de la résolution dynamique, ainsi qu’à un niveau d’anti-crénelage supplémentaire.

Grinding Gear Games a récemment annoncé l’arrivée prochaine de la première phase de bêta fermée de Path of Exile 2. Pour participer, rendez-vous sur le site officiel de Path of Exile 2 .