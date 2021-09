Pathfinder: Kingmaker atteint le million de copies vendues !

Partager Facebook

Pathfinder: Kingmaker, après avoir été salué par la critique, a atteint les 1 millions de ventes à travers le monde, sur PC, Xbox One et PlayStation 4.

Sorti en septembre 2018, Pathfinder: Kingmaker a commencé en tant que projet Kickstarter et se base sur le jeu de rôle Pathfinder Adventures.

Cette annonce coïncide parfaitement avec la présentation du trailer de lancement de leur suite ; Pathfinder: Wrath of the Righteous.

Owlcat Games et META Publishing sortiront Pathfinder: The Wrath of the Righteous sur PC le 2 septembre 2021. Une édition sur PS4 et Xbox One est également prévue pour le 1 er mars 2022.

C’est Prime Matter, le label premium de Koch Media, qui distribuera les versions physiques consoles.