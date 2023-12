PAYDAY 3 ajoute deux braquages revisités

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

PAYDAY 3, le jeu de braquage multijoueur et en coop, revient avec le Patch Héritage (1.0.2)

Cette mise à jour permet aux joueurs de retrouver deux de leurs casses préférés, connus dans PAYDAY 2 sous le nom de « Casses Héritages » et permettant aux fans de retrouver le frisson que leur ont apporté ces missions.

Amphets à gogo et En eaux troubles ont été adaptés au nouveau titre, améliorant de façon significative le fonctionnement du casse et utilisant les fonctionnalités de PAYDAY 3.

En parallèle de l’ajout des deux braquages, le Patch Héritage (1.0.2) proposera :

La compétence « Transporteur »

Des interactions à la 1 ère personne

personne Animation d’inspection de l’arme

L’ajout de points d’infamie aux récompenses des casses

Le masque « Enrubanné »

L’arme « Compact-7 Lycan »

Plus de 200 corrections de bugs et de nombreuses améliorations

Enfin, les fans peuvent également anticiper la sortie d’Erreur de syntaxe, annoncé pour décembre.

Les quatre criminels masqués seront de retour sur PC via le PC Game Pass, Steam et Epic Games Store, ainsi que sur Xbox Series X|S, sur Xbox Game Pass, sur PlayStation 5 et GeForce Now.