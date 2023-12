Phoenix Labs tease une nouvelle mise à jour du contenu pour Fae Farm, Coasts of Croakia

Partager Facebook

Fae Farm : Coasts of Croakia invite les joueurs dans un nouveau royaume où ils rencontreront de nouveaux personnages mystérieux et entreprendront de toutes nouvelles quêtes. Les joueurs pourront faire des rencontres et des découvertes passionnantes, expérimenteront de nouveaux mécanismes de jeu et bien plus encore.

Fae Farm : Coasts of Croakia sera disponible le 14 décembre 2023, en tant que mise à jour gratuite pour les joueurs sur Nintendo Switch et inclus dans l’édition Deluxe pour les joueurs sur PC.