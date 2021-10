Percez dès le mystère de Z3R0 en jouant à la Saison 3 de Knockout City : Pir@tage

Partager Facebook

La Saison 3 propose aux spécialistes de la bagarre d’évoluer dans une prison désaffectée après le piratage de leur monde par Z3R0, un œil omniprésent qui surveille la télévision, les panneaux publicitaires et même les tenues des spécialistes de la bagarre. Cette nouvelle Saison vous offre l’occasion d’élucider le mystère du fameux Z3R0 et, grâce au Pass bagarre, de gagner des niveaux et de débloquer des objets exclusifs pour entrer sur le terrain avec style.

La Saison 3 de Knockout City vous propose une toute nouvelle expérience de jeu avec notamment :

4 playlists et événements exclusifs – Découvrez de nouveaux modes tout au long de la saison ainsi que des variantes inédites. Tentez de remporter de l’Holofrik, de l’XP ou des Tickets événements et dépensez-les dans une Boutique événement pour acheter des objets cosmétiques.

Un nouveau Véhicule de Bande débarque également dans la Saison 3 : les Motos. Choisissez parmi les cinq modèles suivants :