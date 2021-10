LA BÊTA OUVERTE DE BATTLEFIELD 2042 EST DISPONIBLE

Partager Facebook

Jusqu’au 9 octobre, les fans peuvent jouer à l’expérience emblématique Conquête sur le site de lancement de fusées déchiré par la guerre de la carte Orbital

tous les membres EA Play et les personnes qui ont précommandé le futur titre d’Electronic Arts et Dice Battlefield 2042™ peuvent plonger dans l’action grâce à la bêta ouverte du jeu, disponible sur Xbox® One, Xbox® Series X et S, PlayStation®4, PlayStation®5 et PC. La bêta ouverte sera également disponible pour tout le monde** du 8 au 9 octobre.

Dans la bêta ouverte de Battlefield 2042, les joueurs pourront s’essayer au célèbre mode Conquête, issu de l’expérience signature All-out Warfare, sur la carte Orbital déjà présentée dans le trailer d’annonce du jeu. Les personnes sur PC et consoles de nouvelle génération auront l’occasion de découvrir de nouvelles batailles épiques à 128 joueurs (64 joueurs sur Xbox One et PlayStation 4) dans le mode à grande échelle Conquête, où elles se battront pour le contrôle d’objectifs clés sur la carte Orbital.

Les participants de la bêta ouverte auront la possibilité d’incarner quatre Spécialistes, qui possèdent tous leur propre style, leurs spécialités et leurs attributs. Ils découvriront ainsi l’ingénieur russe Boris et sa tourelle SG-36, Casper, le Sud-Africain expert en camouflage et en attaques à distance, Falck, la médecin allemande spécialisée dans le soutien, et Mackay, le Canadien nomade et amoureux des grands espaces équipé d’un grappin.

Située à Kourou, en Guyane, la carte Orbital de Battlefield 2042 plonge les joueurs dans une véritable course contre la montre tandis qu’ils s’affrontent autour du site de lancement d’une fusée sur le point de décoller. Les secteurs de cette carte incluent le bâtiment d’assemblage, la plateforme de lancement et le crawlerway qui relie les deux installations. Au cours d’une partie en mode Conquête, le dynamisme emblématique de Battlefield est mis à l’honneur grâce à la séquence de lancement automatisée d’une fusée, des tyroliennes qui traversent les tours, des combats de véhicules par temps défavorable et même une tornade imprévue qui affecte le déroulement du combat.

Battlefield 2042 est déjà disponible à la précommande et sortira le 19 novembre chez nos revendeurs ainsi que sur les boutiques numériques pour 59,99 € sur PC, 69,99€ sur Xbox® One, PlayStation®4, et pour 79,99 € sur Xbox® Series X|S et PlayStation®5.

Les joueurs possédant l’Édition Standard en version numérique sur Xbox Series X|S et PlayStation 5 bénéficieront d’un accès au jeu sur une console de génération précédente de la plateforme respective. Les sauvegardes effectuées sur une console de génération précédente seront conservées lorsque les joueurs opteront pour une console de nouvelle génération.