Personnalisation iPhone : iOS 26 apporte un style plus flexible et épuré

La dernière version d’iOS permet d’ajuster la taille des icônes, d’appliquer des filtres colorés et d’adopter un design inspiré du style Liquid Glass.

La dernière version du système d’exploitation mobile d’Apple, iOS 26, marque une évolution notable dans la personnalisation de l’écran d’accueil de l’iPhone. Widgets, icônes, tailles d’affichage et styles visuels peuvent désormais être ajustés avec une flexibilité accrue, permettant aux utilisateurs de configurer une interface plus en phase avec leurs préférences esthétiques et ergonomiques.

Des options visuelles plus poussées pour le Home Screen

Avec iOS 26, Apple franchit une nouvelle étape dans la personnalisation du Home Screen. Les utilisateurs peuvent désormais modifier l’apparence des applications avec une liberté élargie : redimensionnement des icônes, suppression des libellés, application de filtres colorés ou adoption d’un effet translucide inspiré du langage visuel « Liquid Glass ».

Ces réglages sont centralisés dans le menu « Personnaliser », accessible après activation du mode édition — le célèbre « jiggle mode », déclenché par un appui prolongé sur une zone vide de l’écran. Une fois dans cet espace, une palette d’options s’affiche en bas de l’interface, permettant d’appliquer les modifications à l’ensemble des pages d’accueil en quelques gestes.

Nouveaux styles d’icônes et ergonomie améliorée

Le panneau de personnalisation propose plusieurs modes d’affichage :

Mode sombre , pour une lecture plus confortable et une interface plus feutrée ;

, pour une lecture plus confortable et une interface plus feutrée ; Effet translucide , dont la teinte s’adapte automatiquement au fond d’écran sélectionné ;

, dont la teinte s’adapte automatiquement au fond d’écran sélectionné ; Tons colorés unifiés , ajustables via un outil de sélection chromatique pour harmoniser l’ensemble ;

, ajustables via un outil de sélection chromatique pour harmoniser l’ensemble ; Ajustement de la taille des icônes, qui permet d’agrandir les applications et de masquer leurs noms.

Ce dernier paramètre offre un rendu plus épuré, particulièrement apprécié sur les modèles d’iPhone à grand écran. Moins d’icônes par page, davantage d’espace visuel et une navigation simplifiée : Apple semble chercher un équilibre entre minimalisme et efficacité.

Une organisation toujours structurée, malgré davantage de liberté

Si iOS 26 introduit des options visuelles étendues, la logique de disposition reste fidèle aux standards d’Apple. Les applications se déplacent toujours par glisser-déposer au sein d’une grille fixe. Les utilisateurs peuvent toutefois exploiter les nouveaux réglages pour créer des compositions plus personnalisées : alignement des icônes en bas d’écran, organisation latérale ou mise en valeur d’un motif de fond d’écran.

Certaines limites persistent néanmoins. Il demeure impossible d’attribuer une couleur spécifique à chaque application ou d’importer librement des packs d’icônes tiers sans recourir aux raccourcis. De même, la personnalisation ne peut pas être configurée indépendamment pour chaque page d’accueil. Apple conserve ainsi une structure cohérente, fidèle à sa philosophie d’interface maîtrisée.

OS 26 : modernité et cohérence au service de l’expérience utilisateur

Avec cette mise à jour, Apple accorde aux utilisateurs une marge de manœuvre inédite pour adapter l’apparence de leur iPhone, tout en maintenant l’ADN minimaliste et intuitif du système. La personnalisation de l’écran d’accueil gagne en modernité, sans tomber dans la fragmentation excessive.

Reste à savoir si cette évolution satisfera les adeptes d’une personnalisation totale, longtemps réclamée par une partie de la communauté iOS. Une chose est certaine : avec iOS 26, l’iPhone devient plus modulable que jamais, tout en conservant l’harmonie visuelle qui fait la signature d’Apple.