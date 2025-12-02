Piergiorgio Pulixi nous embarque dans une croisière mortelle

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Avec « Si les chats pouvaient parler, » Piergiorgio Pulixi, nous livre le deuxième tome de la librairie des Chats noirs, une petite librairie consacrée aux polars quelque part en Sicile. On retrouve le personnage du libraire, Marzio Montecristo, un homme acariâtre mais attachant. Ce dernier est invité à bord d’une croisière littéraire : le célèbre auteur de polars Galeazzo doit y écrire les derniers chapitres de son nouveau roman. Marzio ne saute pas de joie à cette perspective. Mais il n’a pas le choix. Les finances de sa librairie sont au plus bas et il faut bien renflouer les caisses. Il embarque avec lui l’inspecteur Caruso ainsi que ses deux chats noirs, Poirot et Miss Marple. La croisière s’annoncera vite plus mouvementée que prévu. Ce qui devait être une escapade littéraire va tourner au cauchemar quand un meurtre va être commis. Plus personne ne pourra descendre du navire et la tension va être à son comble.

Truffé de clins d’œil à la littérature noire, notamment à « Mort sur le Nil » d’Agatha Christie, ce huis clos est un roman à énigmes addictif et léger. Bourré d’humour et servi par une plume talentueuse, le polar met en scène des personnages haut en couleur. Un régal !