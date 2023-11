PlayStation Plus : les jeux de novembre 2023

Partager Facebook

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5 et PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus pour le mois de novembre 2023.

Le programme du PlayStation Plus avec la formule Essential pour novembre 2023 est composé d’une version remasterisée d’un célèbre action-aventure sur la pègre italienne, un jeu d’action asymétrique en ligne dans l’univers de DBZ et TPS de survie basé sur la licence cinématographique Alien. Mafia II Definitive Edition, Dragon Ball The Breakers et Aliens Fireteam Elite seront disponibles du 7 novembre au 4 décembre prochain. Les abonnés au PS Plus peuvent encore se procurer gratuitement The Callisto Protocol, Farming Simulator 22 et Weird West jusqu’au 6 novembre prochain.

Les jeux gratuits du PlayStation Plus pour le mois de novembre 2023: