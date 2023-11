Avis – Google Pixel Buds Pro

Partager Facebook

Accompagnant le lancement du Pixel 8 Pro et la Pixel Watch 2, Google lance également ses écouteurs Pixel Buds Pro sur notre territoire. De bons écouteurs true wireless qui devront se faire une place dans la jungle des produits similaires, Apple et Huawei en tête. Petit tour d’horizon des qualités et défauts de ces Buds Pro

La réduction de bruit, nerf de la guerre

Histoire de ne pas pâlir face à la concurrence, les Pixel Buds Pro annoncent la couleur en intégrant l’incontournable réduction du bruit active, accompagnée d’un mode d’écoute « Transparence » entre autres fonctionnalités pratiques, sur le papier. Google mise sur la qualité des appels et sur la restitution sonore, grâce à deux haut-parleurs de 11 mm.

Côté conception, rien de bien fou par rapport à la concurrence. Les écouteurs prennent une forme de fèves protégées par un petit boîter en plastique à la conception simple de prime abord, respirant la robustesse. Ces derniers sont certifiés IPX4 et résistent aux projections d’eau. Le boîtier de recharge est quant à lui de conception soignée, pratique et ergonomique. Enfin, Google propose trois paires d’embouts en silicone afin de prendre au mieux place dans la plupart des oreilles. Par contre, point de câble USB-C dans le packaging, il faudra utiliser celui de votre smartphone pour la recharge.

Insérés dans les oreilles avec le bon embout silicone, les Pixel Buds Pro sont très agréables à porter, même s’ils sont un peu plus massifs à l’extérieur que certains concurrents dans le domaine. La conception de la forme des Buds permet de bien épouser l’entrée des oreilles et ainsi de bien tenir en place, même en mouvement pour un footing.

Grâce à l’application compagnon « Pixel Buds » sur smartphone Android, dans notre cas le Pixel 8 Pro, la mise en marche de ces intra-auriculaires se passe de façon très agréable. L’interaction avec les écouteurs est bien réalisée, chaque écouteur intégrant une surface tactile permettant d’accéder à tous les contrôles : gestion de la lecture, du volume d’écoute, des appels, du niveau d’isolation (passif, actif avec réduction de bruit, “Transparent”), navigation entre les pistes et déclenchement de l’assistant vocal. Ils embarquent aussi un capteur de port bien pratique notamment pour l’arrêt/reprise de la lecture automatique et de quelques indications sonores, pertinentes et agréables. De plus, la fonction multipoint permet de relier deux dispositifs sources simultanément avec basculement audio. On note également la personnalisation qui passe entre autres par un égaliseur graphique 5 bandes ou encore l’audio 3D avec suivi des mouvements de la tête.

Pour ce qu’il en est de l’autonomie, nos différents tests révèlent que les Buds Pro tiennent la longueur sur au moins 7 heures d’écoute avec la réduction de bruit active et plus de 11 heures avec cette dernière désactivée. Un résultat à saluer, tandis que le boîter de rangement assure quant à lui deux recharges, offrant au passage, en plus de la recharge filaire, une recharge sans-fil Qi relativement rapide.

A l’usage

Commençons par l’utilisation des Buds Pro comme kit mains libres. Dans ce cas de figure, les écouteurs s’en sortent plutôt bien, mais parfois peinent à être vraiment pertinents en cas de bruit extérieur excessif, mettant à mal la réduction de bruit. Mais il faut vraiment insister pour le prendre en défaut.

En audio pur, la sonorité de ces Buds Pro s’avère plutôt colorée avec les réglages par défaut, accentuant franchement les médiums et aigus. Il en résulte une sensation de clarté tout en soulignant la profondeur des basses, offrant ainsi un son cohérant dans la plupart des situations. Pour ceux qui ne se satisferaient pas des réglages de base, l’égaliseur graphique 5 bandes est là pour parer à des réglages plus fins permettant de répondre au plus exigeants.

Enfin, revenons sur le nerf de la guerre dans le petit monde des écouteurs intra auriculaires, la réduction de bruit. Celle des Pixel Buds Pro permet de bénéficier d’une isolation d’un excellent niveau pour ce genre d’écouteurs, agissant très efficacement sur les sons graves et médiums de certains bruits, comme sur des rails ou une ventilation bruyante. Sur les voix humaines, le résultat reste bon, tout comme face au vent, avec au final une performance digne des écouteurs true wireless les plus efficaces du marché.

D’excellents écouteurs true wireless

Google nous livre donc d’excellents écouteurs true wireless pour son arrivée sur le marché helvétique. Ces derniers sont disponibles sur le site de Google ou sur le net, à un tarif indicatif constaté ce jour sur le web de CHF 165.