PlayStation Showcase, tous les trailers

Hier soir s’est tenu le PlayStation Showcase en ligne, qui a vu son lot d’annonces pour la famille PlayStation. On vous les propose, histoire de faire le point.

Très attendu, Gran Turismo 7 arrivera le 4 mars 2022 sur PS4 et PS5. Au menu, du tuning, des conditions météo dynamiques et un livery-editor amélioré, le tout accompagné de son lot de contenu.

Très attendu lui aussi, God of War Ragnarök se veut la nouvelle vitrine technologique du Santa Monica Studio. Le titre sortira en 2022 avec une toute nouvelle histoire mettant Kratos et son fils en avant face aux dieux du nord.

Les fans de Spiderman en auront bientôt pour leur argent, puisque Marvel’s Spider-Man 2 viendra appuyer l’épopée de Peter Parker et Miles Morales dès 2023.

Autre superheros de la franchise de Marvel, Wolverine viendra sortir ses griffes sur PlayStation dans une aventure qu’on nous promet épique. Pas de date de sortie pour l’instant, mais l’attente devrait en valoir la peine.

Enfin, pour ceux qui auraient loupé les aventures de Nathan Drake, Sony a trouvé bon de proposer dès 2022 une compilation des titres de la franchise, avec The Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Une compilation qui arrivera un peu plus tard également sur PC.