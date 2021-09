Blade & Soul : la mise à jour vers l’Unreal Engine 4 est disponible !

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La refonte complète du royaume terrestre de Blade & Soul est désormais achevée ! Grâce à l’Unreal Engine 4 qui devient le nouveau moteur du jeu, diverses améliorations ont été opérées, notamment au niveau des graphismes, de la performance et de l’optimisation du réseau. Cette mise à jour, dont les détails complets peuvent être consultés sur le site officiel, n’affecte pas la progression des joueurs.

Pour célébrer la mise à jour vers l’Unreal Engine 4, une 14ème classe fait son apparition dans le jeu : la redoutable Double Lame. Disponible pour les races Jin et Yun, la Double Lame maîtrise à la perfection ses épées jumelles et les manie de façon fluide et rapide comme l’éclair.

Il existe deux spécialisations pour la Double Lame : la voie de l’eau et la voie du lotus, chacune disposant de ses propres mécaniques de jeu. La voie de l’eau repose sur le changement de postures entre la garde mixte, la garde droite et la garde inversée. Le joueur devra sélectionner une nouvelle posture entre les rotations d’attaque, et chaque garde débloque plusieurs capacités. Avec son haut potentiel en termes de combinaisons et de dommages infligés, la voie de l’eau est une poésie mortelle.

La voie du lotus requiert quant à elle de la précision dans la gestion des ressources. Cette voie de classe peut être imaginée comme un guerrier s’entraînant sous une pluie de pétales de cerisiers, scindant chacune d’elles en plein air avant qu’elles n’aient pu toucher le sol. Les attaques du joueur augmentent la réserve de pétales, qui permettent de déclencher l’effet Primordia pour déverrouiller et améliorer certaines compétences. Déclencher Primordia au bon moment est la clé pour lancer les combos de la vigoureuse Double Lame.

Plus d’informations sont disponibles sur le site officiel.

Blade & Soul célèbre le lancement de l’Unreal Engine 4 et de la nouvelle classe par le biais de plusieurs événements :

Appel aux armes – Tous les joueurs, anciens comme nouveaux, peuvent réclamer deux packs « Appel aux armes », une fois par compte, pour se préparer aux raids. Ces packs comprennent des armes, des accessoires, des augmentations, des gemmes et des cristaux pour aider les joueurs dans leur progression. Ils contiennent également un jeton « Appel aux armes » pour réclamer un coffre de l’armurerie. Ce coffre dispose de 12 niveaux, et passé le premier, chaque niveau nécessite une clé. Les joueurs peuvent acheter des clés avec du QI cristallisé martial, obtenu en accomplissant des défis journaliers ou hebdomadaires.

Arène des âmes – L’Arène des âmes est ouverte jusqu’au 6 octobre. Elle peut être accédée en acceptant la quête « La salle de conquête » et en se rendant dans la Grande Salle de Mushin. L’Arène des âmes est un donjon solo où les joueurs affrontent des ennemis du passé. Les joueurs effectuant les meilleurs temps remporteront des jetons de témérité, des jetons de conquête et des pierres de transformation. Les jetons peuvent être utilisés pour obtenir des cosmétiques, des talismans d’expérience ou des pastilles débloquant des succès spéciaux.

Événement de connexion spécial – Du 22 septembre au 6 octobre, les joueurs pourront collecter de 6 à 10 étoiles guides en récompense au bout d’une heure de connexion. Les étoiles guides peuvent être échangées contre des objets de la Coopérative du Dragon.

Pour consulter les détails complets des événements, rendez-vous sur le site officiel.