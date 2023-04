PlayStation State of Play : Sony annonce un épisode spécial consacré à Final Fantasy 16

Partager Facebook

Final Fantasy 16 de l’éditeur japonais Square Enix sera à l’honneur dans un nouveau PlayStation State of Play dès le 13 avril prochain à 23h sur Twitch et YouTube .

Depuis les débuts de FF16 lors du PlayStation Showcase en 2020, les fans du monde entier ont attendu impatiemment des détails sur l’univers dark fantasy du jeu, les puissants Primordiaux et les Émissaires en qui ils résident, ainsi que le système de combat spectaculaire aperçu dans les premières bandes-annonces. Nous sommes heureux d’annoncer que le State of Play de cette semaine explorera tout ceci et bien plus encore.

A noter qu’un avertissement est de nouveau adressé aux streameurs et créateurs de contenus du monde entier :