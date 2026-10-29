VIRTUA FIGHTER CROSSROADS dévoile un nouveau personnage dans sa dernière bande-annonce

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SEGA a publié une nouvelle bande-annonce pour VIRTUA FIGHTER CROSSROADS qui présente un des personnages de l’histoire : le mystérieux Lionel Rafale est un jeune pratiquant d’arts martiaux qui vient d’arriver dans la ville de Vilasapara. Combattant extrêmement doué, capable de surpasser Cielo dans un combat de rue, il s’avère être un adversaire redoutable. Mais quelle est la véritable raison de sa venue dans la cité ?

VIRTUA FIGHTER CROSSROADS est un tout nouvel opus de la célèbre série de jeux de combat qui propose une expérience d’action-aventure audacieuse, alliant un récit cinématographique aux combats purs et réalistes qui font la renommée de la franchise.