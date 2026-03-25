Pokémon Champions arrive le 8 avril sur Nintendo Switch

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Dans Pokémon Champions, les combats Pokémon sont à l’honneur et plus que jamais à la portée d’un très grand nombre de joueurs et joueuses : sur Nintendo Switch comme sur smartphone, il sera possible de se lancer dans des combats stratégiques où les types, les talents, et les capacités des Pokémon seront variés.

De plus, ce jeu sera compatible avec Pokémon HOME, permettant ainsi aux fans de transférer des Pokémon éligibles à la compétition depuis d’autres jeux Pokémon de la série principale et depuis Pokémon GO. Grâce à cette compatibilité, les Dresseurs et Dresseuses pourront combattre aux côtés de leurs partenaires Pokémon de longue date lors de nouveaux combats et évènements propres à Pokémon Champions.

Pokémon Champions sera la plateforme principale des Championnats de Jeu Vidéo lors de tous les évènements majeurs Play! Pokémon à compter des Championnats Régionaux d’Indianapolis du 29 au 31 mai, puis lors des Championnats Spéciaux de Turin du 6 au 7 juin, des Championnats Internationaux d’Amérique du Nord du 12 au 14 juin, et des Championnats du Monde Pokémon du 28 au 30 août.

En outre, Pokémon Champions + Lot de Départ sera disponible dès le 8 avril. Ce pack comprend le jeu lui-même ainsi que des bonus en jeu supplémentaires pour accompagner les premiers pas des joueurs et joueuses dans cette nouvelle expérience.

Sur Nintendo Switch 2, les performances graphiques seront améliorées grâce à une mise à jour sans frais disponible le 8 avril. Une connexion à Internet et le téléchargement de la mise à jour seront nécessaires avant de commencer à jouer.

Retour de Pokémon méga-évolués

De nombreux Pokémon méga-évolués feront leur grand retour dans Pokémon Champions, y compris Méga-Méganium, Méga-Roitiflam et Méga-Aligatueur. Ces Pokémon dont la Méga-Évolution a été découverte dans Légendes Pokémon : Z-A seront dotés de nouveaux talents dans Pokémon Champions.