Milestone dévoile 15 minutes de gameplay pour MotoGP26

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Le trailer met en lumière l’arrivée des motos de série 1000 cm³, permettant d’étendre le gameplay au-delà des compétitions officielles. Elles seront disponibles lors d’événements dédiés à une seule marque, rassemblant les pilotes de mêmes fabricants à travers les catégories MotoGP, Moto2 et Moto3, s’affrontant sur les circuits officiels du championnat.

Des pistes telles que le Circuit des Amériques et le Circuit Portimão par temps ensoleillé, ou encore le Silverstone sous la pluie, sont mises en avant dans ce nouveau trailer, soulignant l’exceptionnel niveau de détails et de réalisme de la franchise. Les différents angles de caméra soulignent également toute l’action que proposera ce MotoGP™26 aux joueurs, leur offrant une immersion totale et une vue détaillée de la physique remaniée.

Significativement modifié, le gameplay est inspiré du même système de pilotage que sur moto. Ces changements peuvent notamment être observés au travers de nouvelles animations de pilote sur leurs motos. Le mode Race Off s’offre une toute nouvelle localisation située au Royaume-Uni, ajoutant deux nouveaux tracés où les joueurs pourrons s’entraîner à travers les disciplines Motard, Flat Track, et Minibikes.

Prévu pour le 29 avril 2026, le titre sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, ROG Xbox Ally, ROG Xbox Ally X, et PC via Steam, Microsoft et Epic Games Store.