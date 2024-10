Police Simulator: Patrol Officers est maintenant disponible sur Nintendo Switch

Partager Facebook

Patrouillez où vous voulez et quand vous voulez avec le célèbre jeu de simulation Police Simulator: Patrol Officers, développé par Aesir Interactive et publié par astragon Entertainment, maintenant disponible sur Nintendo Switch. Avec l’Édition Nintendo Switch, les joueurs peuvent découvrir le quotidien d’un policier américain dans la ville fictive de Brighton, que ce soit en solo ou avec un ami en mode coopératif en ligne.

L’Édition Nintendo Switch propose à la fois de jouer en solo et en coopération en ligne. Deux joueurs peuvent faire équipe pour effectuer des patrouilles ensemble, ce qui améliore l’expérience et ajoute un degré de collaboration stratégique à leur activité de policier.

Optimisé pour une utilisation nomade

Après un lancement réussi sur PC et autres consoles en novembre 2022, Police Simulator: Patrol Officers a été optimisé pour la Nintendo Switch, offrant une jouabilité convaincante à la fois en mode docké et en mode portable. L’Édition Nintendo Switch comprend tout le contenu de base des versions PC et consoles, en plus d’une prise en charge nomade.

Les joueurs peuvent également acheter le bundle Garage, qui comprend 6 véhicules supplémentaires en DLC. Ce bundle est disponible séparément sur le Nintendo eShop ou dans le jeu Police Simulator: Patrol Officers Nintendo Switch Extended Edition.

Prix et disponibilité

Police Simulator: Patrol Officers Nintendo Switch Edition est maintenant disponible sur le Nintendo eShop au prix de 29,99 €. Police Simulator: Patrol Officers Nintendo Switch™ Extended Edition, qui inclut le jeu principal et le bundle Garage avec 6 véhicules supplémentaires, est disponible au prix de 34,99 €.