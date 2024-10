CCP Games étend l’univers d’EVE avec EVE Galaxy Conquest, un jeu de stratégie 4X disponible sur mobile

Partager Facebook

CCP Games lance aujourd’hui le free-to-play EVE Galaxy Conquest, son nouveau jeu de stratégie de type 4X qui se déroule dans l’univers d’EVE Online. Disponible sur iOS et Android et développé par le studio de CCP basé à Shanghai, EVE Galaxy Conquest offre un gameplay 4X dynamique qui combine gestion de ressources, diplomatie et combat : le conflit galactique de New Eden débarque dans le creux de votre main ! Téléchargez EVE Galaxy Conquest dès maintenant sur l’App Store et Google Play.

EVE Galaxy Conquest, c’est :

Un voyage épique : commencez votre voyage depuis les frontières de l’Empire que vous avez choisi. Explorez et développez les régions avoisinantes pour acquérir la force et la puissance nécessaires pour explorer (et coloniser) des territoires encore plus prospères (et dangereux).

commencez votre voyage depuis les frontières de l’Empire que vous avez choisi. Explorez et développez les régions avoisinantes pour acquérir la force et la puissance nécessaires pour explorer (et coloniser) des territoires encore plus prospères (et dangereux). Exploiter de précieuses ressources : récoltez les matériaux de valeur disséminés dans l’espace pour améliorer votre base et vos flottes, qui vous serviront à relever les incroyables défis qui s’annoncent.

récoltez les matériaux de valeur disséminés dans l’espace pour améliorer votre base et vos flottes, qui vous serviront à relever les incroyables défis qui s’annoncent. Assembler une flotte puissante : chaque commandant de vaisseau et de flotte possède des forces et des faiblesses qui lui sont propres. Il vous revient d’utiliser leurs compétences de manière stratégique pour vous assurer une victoire confortable sur vos adversaires.

chaque commandant de vaisseau et de flotte possède des forces et des faiblesses qui lui sont propres. Il vous revient d’utiliser leurs compétences de manière stratégique pour vous assurer une victoire confortable sur vos adversaires. Évoluer et progresser : les commandants de vaisseau et de flotte peuvent être améliorés par divers moyens, ce qui les rend encore plus impressionnants sur le champ de bataille cosmique.

les commandants de vaisseau et de flotte peuvent être améliorés par divers moyens, ce qui les rend encore plus impressionnants sur le champ de bataille cosmique. Forger des alliances : combinez vos forces avec celles des alliés qui partagent vos valeurs pour accomplir des choses encore plus grandes, ou établissez votre corporation pour ralliez vos camarades les plus solides à votre cause.