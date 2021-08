Partager Facebook

« Pour tout te dire » de Gilly Macmillan est une lecture idéale pour l’été. Dans ce roman à l’ambiance hitchcockienne, l’autrice nous livre un thriller qui nous happe de la première à la dernière page. Le pitch ? Lucy Harper, romancière à succès, est mariée à Dan, un écrivain raté. Seul son mari est au courant du drame qui s’est produit dans son enfance. Alors qu’elle avait emmené son petit frère Teddy pour assister à la fête du solstice d’été, celui-ci a disparu et n’a jamais été retrouvé. Puis un jour, Dan disparaît à son tour et sa voiture est retrouvée incendiée. La police va de suite soupçonner Lucy et sa vie va être passée au peigne fin.

L’autrice entretient à merveille le suspense et le mystère. Ainsi le lecteur se demande si Lucy ne souffre pas d’une pathologie mentale. Elle discute sans cesse avec Eliza, une amie imaginaire, depuis l’enfance et en a fait l’héroïne de ses romans. Mais elle a eu besoin de ne pas la mettre en scène dans son dernier roman car Eliza était devenue trop envahissante dans sa vie. On se pose aussi beaucoup de questions sur Dan. Quel genre de mari est-il vraiment ? Pourquoi a-t-il acheté une maison au lieu même où Lucy a vécu ce drame terrible dans son enfance et alors qu’elle lui fait savoir combien l’idée d’y emménager lui déplaît et l’angoisse ? Entretient-il une liaison avec la voisine ?

On suit la narration du point de vue de Lucy. Les chapitres au présent alternent avec ceux évoquant la disparition de Teddy. Les chapitres sont courts et s’enchaînent dans une atmosphère inquiétante sans laisser de répit au lecteur.

Un roman oppressant et mystérieux sur la vérité et le mensonge avec une héroïne trouble à souhait.