Annoncé hier soir lors du programme numérique ” Street Fighter V Summer Update 2021 “, le cinquième personnage de la saison 5 de Street Fighter V et le dernier combattant à être ajouté au jeu a été révélé via une brève vidéo de gameplay.

Luke, un tout nouveau personnage promis à un brillant avenir dans Street Fighter, rejoindra l’illustre roster lors de sa sortie en novembre 2021. Lors de l’événement numérique, l’ermite errant Oro, le motard Akira Kazama des écoles rivales et un nouveau stade seront également disponibles dans Street Fighter V le 16 août.

Révélé par Takayuki Nakayama, directeur de Street Fighter V, et Shuhei Matsumoto, producteur, lors de la Summer Update 2021, Luke est le cinquième personnage de la saison 5 et le dernier combattant ajouté à Street Fighter V, ce qui porte le nombre total de combattants à 45.

Ce tout nouveau personnage permettra d’étendre le monde de Street Fighter et donnera aux fans un aperçu de l’avenir. D’après la brève vidéo de gameplay qui a été montrée, Luke est un combattant spécialisé dans les déplacements rapides et les coups violents, les adversaires devront donc être en alerte et se préparer à l’impact. D’autres informations sur l’histoire et le gameplay seront communiquées d’ici la sortie de Luke en novembre 2021.

Après un long voyage, Oro, l’ermite errant de la série Street Fighter III, revient dans Street Fighter V, prêt à partager son esprit et sa sagesse avec tous ceux qui le souhaitent. Vêtu d’une modeste robe violette et d’une ceinture de corde marron, Oro échange sa tortue de compagnie entre sa main droite et sa main gauche afin de se mettre au défi et de maintenir un style de combat équilibré. Oro conserve un grand nombre de ses mouvements d’origine et en ajoute une poignée de nouveaux pour Street Fighter V, ce qui en fait un combattant immensément puissant que les joueurs doivent maîtriser.

Akira Kazama, qui fait ses débuts très attendus dans Street Fighter, a commencé sa carrière dans la série Rival Schools, qui a débuté en 1997. Dans Street Fighter V, Akira porte son habit de motard noir et est fière d’être une personne forte et silencieuse. Cela dit, son style de jeu en dit long lorsqu’elle est à bout portant, mais elle est aussi équipée de quelques coups à distance qui feront réfléchir ses adversaires avant de s’éloigner. Avec de nombreux nouveaux tours dans ses gants de motard, Akira a étudié et sera prête à mettre à l’épreuve tous ceux qui croiseront son chemin.

Aux côtés du personnage jouable Akira, “Rival Riverside” est une nouvelle scène de Street Fighter V qui a été réimaginée à partir de l’époque des écoles Rival d’Akira. Situé près d’une rivière familière et du lycée d’Akira, ce stage se déroule au coucher du soleil et inclut plusieurs visages familiers de l’époque.

Oro, Akira et Luke peuvent être acquis avec le Character Pass ou le Premium Pass de Street Fighter V Saison 5. Oro, Akira et la toute nouvelle scène d’Akira “Rival Riverside” seront tous disponibles à partir du 16 août. Luke, le nouveau combattant récemment annoncé pour Street Fighter V, sortira en novembre 2021. Tous les personnages supplémentaires, y compris les trois derniers, peuvent également être achetés séparément pour de l’argent ou 100 000 Fight Money et les stages supplémentaires peuvent être acquis pour de l’argent ou 70 000 Fight Money.