PRAGMATA s’aventure dans un paysage lunaire déformé peuplé d’étranges nouveaux ennemis

cedric 13 février 2026 Games, Nintendo Switch 2, PC, PS5, Steam, Toute l'actu, Xbox Series Laisser un commentaire

La nouvelle bande-annonce de PRAGMATA nous plonge plus profondément dans un paysage urbain déformé situé dans la station de recherche lunaire du jeu d’action-aventure de science-fiction. Capcom a également dévoilé de nouveaux ennemis étranges et effrayants qui mettront les joueurs au défi.

La vidéo nous emmène dans une zone de la station lunaire qui, grâce au matériau onirique Lunafilament et à la technologie d’impression 3D, reproduit un paysage ressemblant à Times Square à New York. Nous y voyons Hugh et Diana interagir et apprendre l’un de l’autre au cours de leur voyage à travers le complexe, tout en essayant d’échapper à l’IA hostile et aux robots implacables qui les poursuivent.

La démo PRAGMATA Sketchbook a dépassé le million de téléchargements. Cette démo gratuite est disponible sur le PlayStation Store, le Nintendo eShop, le Xbox Store et Steam pour PC. Outre un gameplay unique et passionnant, les joueurs peuvent découvrir des surprises supplémentaires dans la démo Sketchbook, notamment des contenus amusants à débloquer tels que le Scribble Suit et des fonctionnalités cachées spéciales qui récompensent les rejouabilité.

Les joueurs qui précommandent le jeu recevront le costume de samouraï « Neo Bushido » pour Hugh et la tenue inspirée des ninjas « Neo Kunoichi » pour Diana. En plus de la version standard, l’édition Deluxe propose le Variety Pack : Shelter. Ce pack offre une sélection de tenues cosmétiques alternatives pour Hugh et Diana, un skin d’arme supplémentaire, des emotes pour Diana, des musiques de fond supplémentaires pour le Shelter et une bibliothèque en jeu contenant 75 illustrations numériques.

PRAGMATA sortira le 24 avril 2026 sur PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S et PC via Steam.

Tags

A propos cedric

Voir aussi...

Resident Evil Requiem passe à la vitesse supérieure

Resident Evil Requiem, le neuvième volet de la légendaire série de survival horror Resident Evil, …

Liste de courses, promotions et préférences : Uber Eats automatise votre panier

En quelques clics ou via une simple photo, le Cart Assistant d’Uber Eats ajoute vos …

Sony lance les écouteurs sans fil WF-1000XM6 : La meilleure réduction de bruit au savoir-faire sonore unique, développé en studio

Sony présente aujourd’hui la nouvelle génération de sa série 1000X, acclamée par la critique, avec …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

© S2PMag.ch 2026