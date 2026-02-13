Resident Evil Requiem passe à la vitesse supérieure

Partager Facebook

Resident Evil Requiem, le neuvième volet de la légendaire série de survival horror Resident Evil, a dévoilé un tout nouveau gameplay avec des scènes d’action palpitantes et un survival horror terrifiant.

Resident Evil Requiem met en scène deux protagonistes : vivez une expérience survival horror effrayante avec l’analyste du FBI Grace Ashcroft et une action palpitante et téméraire avec Leon S. Kennedy. Au cours du jeu, vous rencontrerez également une multitude de personnages secondaires, parmi lesquels :

Emily : une jeune fille que Grace trouve prisonnière au Rhodes Hill Chronic Care Centre. Elle est extrêmement pâle et maigre.

Nathan Dempsey : le supérieur de Grace au FBI. Bien qu’il sache que Grace est toujours hantée par la mort de sa mère, il lui a confié l’enquête sur les récents décès.

Victor Gideon : le principal suspect dans les morts étranges qui frappent les États-Unis. Selon certaines sources, il était autrefois spécialisé dans la recherche sur le virus T chez Umbrella Corporation, la société pharmaceutique au cœur de l’incident de Raccoon City.

Resident Evil Requiem est toujours prévue pour le 27 février 2026 sur PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, Steam, Epic Games Store et GeForce NOW.