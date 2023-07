Précommandez Mortal Kombat 1 et accédez à la bêta du 18 au 21 août

Partager Facebook

Mortal Kombat 1 est le dernier opus de la franchise de jeux vidéo développée par NetherRealm Studios. L’univers de Mortal Kombat y est transposé au sein d’une nouvelle histoire avec des héros et des méchants emblématiques réinventés. Le jeu propose un large éventail de Kombattans légendaires, dont Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Shang Tsung, Johnny Cage, Kenshi, Smoke, Li Mei, Tanya, Baraka et bien d’autres. Une liste de Kombattants Kameo permettra au joueur de choisir des personnages de soutien pouvant aider pendant le kombat.

​La bêta de précommande #MortalKombat1 commence le 18 août ! Les joueurs pourront tester le jeu avec les Kombattants suivants : Liu Kang, Sub-Zero, Kenshi, Kitana, Johnny Cage et Li Mei. Voici la liste des Kameo jouables : Kano, Sonya, Jax et Frost. Les Arènes disponibles seront : The Teahouse & Johnny Cage’s Mansion.