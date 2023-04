Partager Facebook

Si vous aimez Agatha Christie, vous allez adorer « Prélude mortel » de Ngaio Marsh, néo-zélandaise née en 1895 qui a signé 32 romans policiers ayant tous pour héros l’inspecteur Roderick Alleyn de Scotland Yard, fin observateur et doté d’un humour so british. Les éditions Archipoche rééditent pour notre plus grand bonheur ses enquêtes parues au milieu des années trente.

Le roman se déroule dans la campagne anglaise en novembre 1938. La fine fleur du village de Chippingwood débat pour choisir la pièce de théâtre qui sera jouée à la fin du mois ainsi que la personne qui accompagnera au piano la représentation. Le choix finit par se porter sur Dinah Campanula. Alors qu’elle s’installe au piano devant une salle comble, retentit un coup de feu. L’artiste s’écroule, raide morte. Qui a bien pu tuer Dinah Campanula. Impossible de parler de l’enquête sans la dévoiler. Mais on a adoré la peinture au vitriol de ce microcosme local, la galerie de personnages pittoresques, les suspects à foison, les multiples rebondissements ainsi que l’intrigue machiavélique. Une pépite.