Premier aperçu du gameplay de Mortal Kombat 1

La vidéo présente l’action et le dynamisme du jeu à travers une variété de personnages et de kombats à couper le souffle, tout en mettant également en lumière le nouveau système de Kombattants Kaméo proposant une liste unique de personnages venant aider les joueurs au cours des affrontements – le tout avec en toile de fond un morceau original intitulé « Fatal (Mortal Kombat 1) » de l’artiste ZHU, nommé aux Grammy Awards.

​Le trailer offre également un nouveau regard sur plusieurs kombattants légendaires, ainsi que des indices narratifs sur leur passé, donnant un aperçu de ce que l’histoire de Mortal Kombat 1 nous réserve. Liu Kang a relancé l’histoire en créant une nouvelle ère au nom de la paix, tandis que Mileena, sœur jumelle de Kitana et héritière légitime du trône d’Outworld, a été infectée par une terrible maladie mortelle. Les guerriers et frères Lin Kuei Scorpion et Sub-Zero se battent pour l’avenir du clan, tandis que les champions du Royaume Terre, Raiden et Kung Lao, se battent pour la famille et l’honneur. Johnny Cage, fidèle à lui même, se bat pour sa propre vanité. Le roster principal est également complété par Kenshi Takahashi, cherchant à récupérer l’épée vénérée, Sento, et à restaurer le nom de sa famille. ​

​De plus, la vidéo présente divers Kombattants Kaméo, tels que Scorpion, Sub-Zero, Sonya Blade, Kano, Goro, Kung Lao, Stryker et Jackson « Jax » Briggs. Chaque Kombattant Kaméo est basé sur une version classique du personnage, issu de plus de 30 ans d’histoire de Mortal Kombat et est montré en train d’effectuer des attaques et mouvements de soutien, y compris des Fatal Blows dévastateurs, des Fatalities brutales et des Breakers défensifs.

Mortal Kombat 1 est prévu sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC (Steam et Epic Games Store) le 19 septembre 2023.