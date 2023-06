Like a Dragon Gaiden sortira le 9 novembre

Partager Facebook

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name relate l’histoire de Kazuma Kiryu, nom de code « Joryu ». Ancien yakuza légendaire, il a simulé sa propre mort et a renoncé à son nom pour protéger sa famille. Il se retrouve aujourd’hui au cœur d’un conflit avec un mystérieux personnage qui tente de le faire sortir de sa cachette. Des missions secondaires palpitantes vous entraînent au cœur d’une confrontation épique qui se déroule à mesure que vous explorez et découvrez Sotenbori et Yokohama.

FAITES TABLE RASE DU PASSÉ POUR PROTÉGER VOTRE AVENIR : embarquez dans un périple captivant, mêlant action et combats violents, dans des endroits animés, remplis de personnages et d’activités palpitants.

UN COMBAT ULTIME AVEC DEUX STYLES À FORT IMPACT : alternez de manière dynamique entre les styles de combat Yakuza et Agent dans des luttes sanglantes au corps à corps. Avec le style Yakuza, instillez la peur chez vos ennemis en exécutant des mouvements agressifs grâce à la force et aux dons inégalés de Kiryu. Si vous préférez, faites monter les enchères avec le style Agent, en portant des coups rapides et précis, tout en utilisant une palette de gadgets high-tech, comme des câbles électrifiés, afin d’étourdir vos ennemis avant de les envoyer valser dans les airs.

UN DIVERTISSEMENT SANS FIN : que vous vous battiez dans l’arène de combat secrète, chantiez une nouvelle chanson au karaoké, preniez un verre au cabaret en live action ou preniez part à des courses de pocket circuit, découvrez une multitude d’expériences immersives.

Les joueurs qui précommanderont le jeu accéderont au pack combattant légendaire comprenant les yakuzas légendaires ci-dessous, que les joueurs pourront affronter dans l’arène de combat :

• Goro Majima, le Chien enragé de Shimano

• Taiga Saejima, le Tueur des 18

• Daigo Dojiman, 6e président du clan Tojo

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name sortira le 9 novembre 2023 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.