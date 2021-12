Premier trailer de gameplay de Suicide Squad : Kill the Justice League

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Warner Bros. Games et DC ont publié le nouveau trailer de Suicide Squad : Kill the Justice League, le jeu de tir d’action/aventure innovant à la troisième personne développé par Rocksteady Studios, les créateurs de la saga acclamée par la critique, Batman : Arkham.

Présenté lors des Game Awards, ce trailer offre un aperçu du chaos épique qui attend les joueurs. Il sera possible de jouer en solo ou en équipe, jusqu’à quatre joueurs, grâce au mode coopératif en ligne, et d’incarner Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang ou King Shark. Leur mission : se débarrasser des plus grands Super-Héros de la Justice League.

La vidéo dévoile une série de combats intenses en monde ouvert et présente une série de coups uniques, de capacités spéciales et une vaste gamme d’armes à la disposition de la Suicide Squad, alors qu’elle se prépare pour une confrontation épique contre l’homme le plus rapide du monde, Flash.

Suicide Squad : Kill the Justice League sera disponible dans le monde en 2022 sur PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC.