Première vidéo de gameplay pour Transport Fever 3, la suite de la simulation de transport de référence

La simulation de transport est de retour, plus détaillée et dynamique que jamais ! Transport Fever 3 est le projet le plus ambitieux à ce jour du studio suisse Urban Games, avec de nombreuses nouveautés qui viennent égayer la licence qui a déjà captivé des millions de personnes, avec sa réalisation exceptionnelle et son gameplay addictif.

Transport Fever 3 est davantage qu’une simple suite. Il s’agit d’un nouveau jalon pour le genre dans son ensemble, qui entend répondre à des attentes toujours plus grandes. Le catalogue de véhicules grimpe à plus de 275 modèles – la plus grande flotte de la série – allant des grands classiques qui ont marqué l’histoire aux machines ultra-modernes. Deux nouveaux modes de transport, aussi pratiques pour les passagers que pour le fret, font leurs grands débuts : les hélicoptères et les cargo-trams. Combinés aux nouvelles fonctionnalités, comme la spécialisation des gares ou les entrepôts, mais également à l’amélioration d’éléments tels que la construction d’autoroutes, ces ajouts offrent encore plus de profondeur stratégique à la formule.

Méticuleusement modélisé, chaque véhicule profite d’animations et de bruitages réalistes. Mais Urban Games ne s’est pas arrêté là : le studio a reconstruit toutes les fondations techniques de son titre afin d’offrir des effets de lumière encore plus réalistes et de peaufiner le rendu de chaque élément dans ses moindres détails. Toutes les nouvelles fonctionnalités restent entièrement ouvertes au modding, ce qui permet à la communauté d’élargir encore davantage la gamme de véhicules disponibles et de repousser les limites du jeu pendant de nombreuses années.

Transport Fever 3 arrivera en gare en 2026 sur PC et consoles.