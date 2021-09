Prinny Presents NIS Classics Volume 1 est disponible !

Partager Facebook

Cette compilation comprenant les jeux Phantom Brave: The Hermuda Triangle Remastered et Soul Nomad & the World Eaters est disponible sur Nintendo Switch™. Retrouvez des mécaniques de gameplay uniques, des personnages mémorables, des artworks réadaptés, ainsi que tous les DLC disponibles dans les versions originales de ces deux jeux cultes, le tout dans une édition physique spéciale.

Caractéristiques :

Deux nouvelles aventures en poche : Découvrez des classiques du Tactical RPG dans cette compilation incluant deux jeux en un ! (Re)plongez des heures durant dans ces deux aventures palpitantes, où vous voulez et quand vous voulez !

Les World Eaters sont de retour : Frayez-vous un chemin vers la gloire dans Soul Nomad ! (Re)découvrez ses mécaniques de jeux poussées et son histoire captivante depuis sa sortie initiale en 2007 sur Playstation®2.

Phantom Brave version définitive : Dans cette nouvelle version de Phantom Brave partez en quête d’aventure sur une île et rencontrez des personnages mémorables. Les mécaniques de jeu ayant fait son succès à l’époque, sont aujourd’hui de retour, le tout dans une version complète incluant tous les DLC d’origine.

Contenu de la « Deluxe Edition » :

Le jeu Prinny Presents NIS Classics Volume 1 sur Nintendo Switch™

sur Nintendo Switch™ La bande-son du jeu sur CD « NIS Classics Volume 1 Anthology »

» Le mini artbook « NIS Classics Volume 1 Compendium »

» Une boîte collector

