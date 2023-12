Prochainement dans le Xbox Game Pass : Far Cry 6, Remnant II, Spirit of the North et plus encore 

En ce début de période de fêtes de fin d’année, le Xbox Game Pass emmène les joueuses et les joueurs au cœur de divers mondes ! Que ce soit pour affronter des hordes de zombies dans Remnant: From the Ashes et World War Z: Aftermath, ou pour reconstruire une civilisation à partir de rien dans Against the Storm, ce mois de décembre s’annonce riche en sensations fortes et en action !