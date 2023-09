Prochainement dans le Xbox Game Pass : Gris, Starfield, Solar Ash et Lies of P

Entre partir à la conquête des étoiles et replonger dans un des contes de leur enfance, les joueuses et joueurs vont voyager ce mois-ci dans le Xbox Game Pass ! Mais tout d’abord, les membres du Game Pass pourront suivre l’histoire touchante de Gris, une jeune fille égarée dans les méandres du chagrin, puisque le jeu fait son retour dans la bibliothèque du Game Pass aujourd’hui. Retrouvez-ci-dessous la liste complète des jeux qui arriveront dans les deux semaines à venir dans le Xbox Game Pass :



Gris (Console, PC et Cloud) – dès aujourd’hui

Starfield (Xbox Series X|S, PC et Cloud) – 6 septembre

Solar Ash (Console, PC et Cloud) – 14 septembre

Lies of P (Console, PC et Cloud) – 19 septembre



Bonne nouvelle supplémentaire, ce mois-ci, les membres du Game Pass Ultimate peuvent bénéficier d’un abonnement de 3 mois à Minecraft Realms Plus !