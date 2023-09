Conférence Apple le 12 septembre 2023

Partager Facebook

Apple a récemment officialisé la date de sa traditionnelle conférence d’annonce hardware de la rentrée. Elle aura lieu un mardi à 19h comme d’habitude, et cette fois-ci ce sera pour le 12 septembre.

Intitulée « Rêvélation », Apple joue sur l’orthographe pour combiner les mots « rêve » et « révélation ». Plus concrètement, on y attend notamment la gamme des iPhone 15 (le premier iPhone USB-C) et de nouvelles Apple Watch : Series 9 et Ultra 2.

Rendez-vous mardi 12 au soir pour suivre les annonces !