Dreame se lance dans la caméra d’action 8K pour concurrencer GoPro et DJI

Spécialiste des aspirateurs intelligents, Dreame élargit son horizon avec la Leaptic Cube, une caméra sportive compacte capable de filmer en 8K. Un pari technologique ambitieux face aux géants historiques du secteur.

Le fabricant chinois Dreame, jusqu’ici surtout reconnu pour ses aspirateurs robots et équipements domestiques intelligents, s’apprête à élargir son champ d’action. Avec le lancement de la Leaptic Cube, une caméra d’action 8K compacte et modulaire, l’entreprise fait une entrée remarquée sur un terrain dominé depuis des années par GoPro et DJI. Un virage stratégique qui intervient dans un contexte géopolitique tendu, marqué par les restrictions américaines pesant sur les importations de drones DJI, et qui ouvre de nouvelles perspectives commerciales pour les acteurs alternatifs.

Capable de filmer en 8K à 60 images par seconde, la Leaptic Cube se positionne d’emblée comme une caméra sportive haut de gamme, destinée aux créateurs de contenu, vidéastes nomades et amateurs de sensations fortes. Équipée d’un capteur de 1/1,3 pouce associé à un objectif ultra grand-angle de 155 degrés, elle promet une restitution détaillée, un champ visuel étendu et une polyvalence accrue dans des environnements variés. Commercialisée à 440 dollars, elle ambitionne de devenir une alternative crédible aux modèles premium de GoPro et DJI, sans pour autant masquer les défis qu’elle devra relever pour s’imposer durablement.

Une fiche technique ambitieuse pour séduire les vidéastes exigeants

Sur le plan technologique, la Leaptic Cube affiche des caractéristiques impressionnantes. Là où ses principales rivales, telles que la DJI Osmo Nano ou l’Insta360 Go Ultra, se limitent à la 4K à 60 fps, Dreame repousse les limites avec une capture 8K fluide, offrant une marge de recadrage élargie lors du montage et une finesse d’image accrue.

L’appareil propose également l’enregistrement en 4K à 120 images par seconde, idéal pour produire des ralentis cinématographiques, ainsi qu’un profil colorimétrique 10 bits P-Log, conçu pour offrir une latitude d’étalonnage renforcée. Son architecture modulaire, dotée d’un écran détachable et d’un système d’attache magnétique, évoque clairement l’approche de DJI, tout en intégrant des options de personnalisation supplémentaires.

L’autonomie, en revanche, demeure un point de vigilance. La batterie standard autorise environ 90 minutes de tournage continu, un chiffre conforme aux standards du marché, mais insuffisant pour les longues sessions. Dreame propose donc deux modules d’extension, dont l’un intègre un écran additionnel, afin d’augmenter la durée d’utilisation. Le stockage interne, décliné en 64 ou 128 Go, se révèle confortable, même si l’usage intensif impose rapidement le recours à une carte microSD externe.

Une diversification stratégique dans un marché en recomposition

L’arrivée de Dreame sur le segment des caméras d’action s’inscrit dans une stratégie globale de diversification. Lors du CES 2026, la marque a multiplié les annonces, dévoilant une gamme étendue d’équipements connectés, allant des réfrigérateurs intelligents aux purificateurs d’air, sans oublier une nouvelle génération de téléviseurs mini LED Aura. Dans le même temps, DJI, historiquement positionnée sur les drones et la vidéo, explore à son tour l’univers du smart home avec un aspirateur autonome, illustrant la porosité croissante entre les segments technologiques.

Sur le plan géopolitique, les sanctions imposées par la Federal Communications Commission (FCC) aux produits DJI ont indirectement créé une fenêtre d’opportunité sur le marché américain. Bien que ces mesures ne ciblent pas directement les caméras sportives, elles ont ralenti l’arrivée de nouveaux modèles DJI, laissant un espace stratégique que Dreame entend exploiter. La Leaptic Cube débarque ainsi à un moment clé, où la demande d’alternatives fiables et innovantes ne cesse de croître.

Des performances prometteuses, mais un test grandeur nature encore attendu

Malgré des spécifications techniques flatteuses, la Leaptic Cube devra prouver sa valeur sur le terrain. Aucune caméra d’action, même haut de gamme, n’est encore parvenue à surclasser durablement les smartphones premium en matière de rendu vidéo global. La stabilisation électronique, la gestion des basses lumières, la robustesse en conditions extrêmes et la fiabilité logicielle constitueront des critères déterminants dans l’évaluation des professionnels.

Dreame affiche par ailleurs des ambitions audacieuses dans la robotique domestique, notamment avec un concept d’aspirateur doté d’un bras articulé capable de trier le linge, baptisé « IA Laundry Care Robot ». Une démonstration de force technologique qui traduit la volonté du groupe de repousser les frontières de l’automatisation intelligente, même si la pertinence pratique reste à confirmer.

Un pari industriel risqué, mais potentiellement très rentable

Le succès commercial de la Dreame Leaptic Cube reposera sur plusieurs leviers : qualité réelle de l’image, écosystème d’accessoires, expérience utilisateur fluide et service après-vente efficace. En ciblant les créateurs frustrés par les limitations techniques ou les problèmes d’approvisionnement chez DJI, Dreame pourrait rapidement capter une part significative du marché des caméras sportives premium.

Toutefois, s’imposer face à des marques solidement établies nécessitera plus qu’une fiche technique ambitieuse. C’est sur la durée, par la fiabilité, l’innovation continue et la création d’une communauté fidèle, que Dreame devra faire la démonstration de sa légitimité.