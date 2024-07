Proton Drive, la sauvegarde automatique de photos sur iOS débarque

Partager Facebook

Proton Drive propose désormais la sauvegarde automatique des photos sur iOS, rendant cette solution de plus en plus attrayante pour éviter d’utiliser Apple ou Google.

Avec les smartphones devenus aussi des appareils photo, nombreux sont ceux qui ont commencé à capturer des images quotidiennement. Que ce soit des photos de vos animaux, de vos repas ou d’événements particuliers, ou encore des clichés plus significatifs comme ceux d’un proche disparu prématurément, accumuler des photos implique de les gérer et de les protéger via des sauvegardes. À ce sujet, tous les services de stockage ne se valent pas. Bien que le système iCloud natif d’Apple soit tout à fait performant, Proton a amélioré la version iOS de son service de stockage en ligne avec la sauvegarde des photos, permettant ainsi de sécuriser vos précieux souvenirs grâce à un chiffrement intégral de bout en bout.

Cette nouvelle fonction, auparavant disponible uniquement sur Android, arrive seulement quelques semaines après que certains utilisateurs ont signalé la réapparition de vieilles photos supprimées sur leur iPhone après une mise à jour d’iOS. Bien qu’Apple ait corrigé ce problème et propose désormais aussi des solutions pour un chiffrement de bout en bout, des questions subsistent quant au contrôle des utilisateurs sur leurs propres photos. Des alternatives comme Proton Drive sont de bonnes options à iCloud sans avoir à sacrifier la confidentialité.

Bien sûr, il existe d’autres options sur l’App Store. Google Photos, préinstallé sur les smartphones Android, est probablement la plus connue et utilisée. Toutefois, Proton Drive offre un avantage que Google Photos n’a pas : le chiffrement de bout en bout.

En effet, vos photos sont protégées avec Google Photos, mais Google peut toujours y accéder, car elles ne sont pas chiffrées avant d’être stockées sur les serveurs de Google. Avec Proton Drive, seul vous et les personnes avec qui vous partagez vos photos peuvent y accéder, grâce au chiffrement de vos photos et métadonnées sur votre téléphone avant leur transfert vers les serveurs de Proton. Cela garantit que vous êtes le seul à pouvoir accéder à vos fichiers, faisant de Proton Drive l’une des meilleures options pour ceux qui souhaitent protéger leurs photos et leur vie privée des regards indiscrets. Proton indique que cette fonctionnalité de sauvegarde automatique des photos était parmi les plus demandées par la communauté. Elle est désormais disponible et vous pouvez l’activer en ouvrant l’application sur votre iPhone, en appuyant sur le menu hamburger (icône avec trois lignes horizontales) dans le coin supérieur gauche. De là, appuyez sur Paramètres, puis sur Sauvegarde Photos, et l’application sauvegardera vos photos automatiquement chaque fois que vous en prenez une nouvelle.

Cette nouveauté renforce encore la position de Proton Drive comme une alternative viable à Google, un aspect qui séduira particulièrement les utilisateurs soucieux de leur vie privée.