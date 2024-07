Apple Maps, la version web est là!

Partager Facebook

Apple Maps, le service de cartographie d’Apple, est désormais accessible sur le web. Lancé mercredi après-midi en version bêta, il permet maintenant d’obtenir des itinéraires pour la conduite et la marche.

Le programme offre également la possibilité de consulter les notes et avis des utilisateurs directement depuis un navigateur, qu’il soit de bureau ou mobile. Cette expansion, survenue plus de dix ans après son lancement initial, marque une étape importante dans la compétition avec son principal rival, Google Maps. Le site beta.maps.apple.com donne accès à la plupart des fonctionnalités présentes dans la version iOS de l’application. Les utilisateurs peuvent consulter des guides, commander de la nourriture directement depuis Maps, explorer des villes et obtenir des informations sur les entreprises. Apple prévoit d’ajouter d’autres fonctionnalités dans les mois à venir, comme Look Around.

Actuellement, la version web d’Apple Maps n’est disponible qu’en anglais et est compatible avec Safari et Chrome sur Mac et iPad, ainsi qu’avec Chrome et Edge sur les PC Windows. Le support d’autres langues, navigateurs et plateformes est prévu pour l’avenir. Par ailleurs, Apple précise que tous les développeurs utilisant son outil MapKit JS peuvent créer des liens vers Maps sur le web. Depuis le lancement d’Apple Maps sur l’iPhone en 2012, Apple a progressivement enrichi le service de nouvelles fonctionnalités. Celles-ci incluent, entre autres, des cartes détaillées des villes, un routage à plusieurs arrêts, des itinéraires pour les cyclistes, un routage pour les véhicules électriques et une navigation hors ligne.

Auparavant, des versions d’Apple Maps étaient disponibles sur le web grâce au travail des développeurs utilisant l’API pour créer des cartes pour des sites comme DuckDuckGo. Sa disponibilité officielle sur le web constitue une véritable avancée et pourrait renforcer la compétitivité de l’application face à Google. D’autres alternatives open-source visent également à concurrencer Google Maps et Apple Maps. Mercredi, l’Overture Maps Foundation, soutenue par Amazon, Meta et Microsoft, a rendu public son premier jeu de données cartographiques, permettant aux développeurs d’utiliser librement ces informations dans leurs applications.