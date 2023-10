Prouvez votre notoriété dans Need for Speed Unbound Volume 5

Les pilotes pourront bientôt découvrir encore plus de moyens d’amplifier leur notoriété et de gagner en réputation dans Need for Speed Unbound. Le Volume 5, qui sera lancé le 12 octobre, proposera de nouveaux véhicules, livrées, tenues, personnalisations et bien plus encore.

Le Volume 5 propose un Passe de vitesse actualisé, apportant 75 niveaux gratuits avec des éléments cosmétiques et de personnalisation rétro kaléidoscopiques, ainsi que la féroce Buick Grand National GNX (1987) pour les joueurs qui atteignent le niveau 50. Les joueurs peuvent également relever le défi de faire 25 collisions évitées de justesse au volant de n’importe quelle BMW tout en étant poursuivis par la police, afin de débloquer la nouvelle BMW M2 Coupé turbo (2023) pour montrer que la rue leur appartient.

De plus, de nouveaux packs de contenu premium seront disponibles dans la boutique, y compris le terrifiant « Pack Trick or Street Swag », qui donne vie à la MINI John Cooper Works Countryman ’17 personnalisée et légendaire, ainsi qu’un pack de vêtements, un masque de tête de squelette, un effet de pilotage, un klaxon exclusif, et bien plus encore*.

Voici une liste de tous les contenus de Need for Speed Unbound Volume 5 :

Les 14 jonctions : Les joueurs peuvent participer à l’ensemble des 14 jonctions des Volume 3 et Volume 4 et ainsi montrer au monde entier qu’ils sont au sommet de leur art, en s’affrontant au cours de quatre manches de cascades épiques et de conduites héroïques. Les joueurs qui contribueront le plus seront couronnés MVP dans des lieux tels que le parc éolien de Yams, le terrain de golf de Marigold et la carrière de Jefferson.

Les joueurs peuvent participer à l'ensemble des 14 jonctions des Volume 3 et Volume 4 et ainsi montrer au monde entier qu'ils sont au sommet de leur art, en s'affrontant au cours de quatre manches de cascades épiques et de conduites héroïques. Les joueurs qui contribueront le plus seront couronnés MVP dans des lieux tels que le parc éolien de Yams, le terrain de golf de Marigold et la carrière de Jefferson.

Le Volume 5 propose un Passe de vitesse amélioré apportant 75 niveaux avec des éléments cosmétiques et de personnalisation rétro kaléidoscopiques gratuits. Atteignez le niveau 50 et parcourez la scène au volant de la Buick Grand National GNX (1987).

Relevez le défi d'avoir 25 ratés de justesse au volant de n'importe quelle BMW tout en étant poursuivi par la police pour débloquer la nouvelle BMW M2 Coupé (2023). Les joueurs peuvent prouver leur notoriété en relevant de nouveaux défis quotidiens, hebdomadaires et ponctuels pour gagner de l'EXP et augmenter leur Banque.

Trois nouveaux packs de contenu premium de personnalisation et de cosmétiques, comprenant de nouvelles voitures, des éléments cosmétiques, des effets de pilotage et bien plus encore, seront disponibles dans la boutique du jeu.

Conçu pour la nouvelle génération de technologies, Need for Speed Unbound est le premier épisode de la série en résolution 4K à 60 FPS. Le Volume 5 sera disponible le 12 octobre sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.