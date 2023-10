Sony dévoile les INZONE Buds des écouteurs sans fil taillés pour le jeu, dotés de la meilleure endurance du marché1, calibrés sur les conseils de Fnatic

Partager Facebook

Les INZONE Buds, premiers écouteurs sans fil, rejoignent la très appréciée gamme INZONE.

​Ils offrent la meilleure autonomie du marché1 avec 12 heures d’écoute et une latence réduite à moins de 30 ms.

​Sont également présentés, le casque léger sans fil INZONE H5 et une déclinaison de couleur noire pour le casque INZONE H9.

​Développés en étroite collaboration avec la célèbre équipe d’eSports Fnatic, les INZONEBuds et l’INZONE H5 sont calibrés pour la victoire.

Sony présente les INZONE Buds – de nouveaux écouteurs sans fil conçus pour le jeu, dotés des technologies audios reconnues de Sony pour aider les joueurs à gagner. Les INZONE Buds offrent une expérience de jeu immersive, aussi bien sur PC que sur console, grâce à un son personnalisé, une endurance de 12 heures inégalée2 et une latence réduite.

Cette innovation est accompagnée par le casque sans fil INZONE H5, qui offre une endurance de 28 heures, pour des sessions de jeu en continu et assure un excellent confort durant les longues parties.

Ces deux produits sont nés d’une collaboration avec la célèbre équipe d’eSports Fnatic, qui fêtera ses 20 ans en 2024 et qui a remporté deux titres internationaux coup sur coup lors du VALORANT Champions Tour cette année.

De plus, les très appréciés casques sans fil à réduction de bruit INZONE H9 arrivent dans une nouvelle version noire et élégante.

INZONE continue à renforcer l’expérience de jeu sur PC et sur PlayStation grâce à un son encore plus réaliste.

INZONE Buds ​ ​ ​ ​

360 Spatial Sound for Gaming

Avec le 360 Spatial Sound des INZONE Buds, les joueurs peuvent entendre la direction et la distance de leurs adversaires afin de toujours garder un temps d’avance sur la concurrence. Sony s’est appuyé sur son expertise audio de

pointe pour développer les INZONE Buds et offrir un champ sonore amélioré. En analysant non seulement la forme de l’oreille externe, mais aussi les caractéristiques acoustiques du canal auriculaire, les INZONE Buds offrent un son spatialisé plus précis.

Grâce à la fonction d’optimisation du champ sonore, les joueurs peuvent créer un profil d’écoute personnalisé en photographiant leurs oreilles à l’aide de l’application pour smartphone 360 Spatial Sound Personaliser. Ils peuvent alors profiter de leur jeu avec une précision spatiale inédite.

Les INZONE Buds peuvent être optimisés pour le canal auriculaire grâce à la personnalisation de tonalité sonore. Les écouteurs passent des sons de test à l’aide de leurs haut-parleurs et utilisent les micros de retour pour mesurer le remplissage sonore des canaux auditifs. Le son est alors personnalisé à l’aide de l’application pour PC INZONE Hub sur la base de cette analyse acoustique, assurant une expérience d’écoute spatialisée véritablement personnelle.

Dynamic Driver X

En reproduisant fidèlement chaque son du jeu, des puissantes explosions aux bruits de pas les plus subtils, les joueurs seront transportés dans leurs univers. C’est une unité de contrôle spécialement conçue, le Dynamic Driver X, qui rend cela possible. Conçu pour reproduire une large plage de fréquences, il est également utilisé dans les WF-1000XM5. La structure du diaphragme, qui utilise des matériaux différents pour le dôme et la bordure, garantit une distorsion minime et un son particulièrement clair, afin de fournir un réalisme auditif inédit.

Réduction du bruit

Grâce aux possibilités de la réduction active du bruit de Sony, les INZONE Buds bloquent les bruits de fond afin de permettre une concentration optimale sur le jeu.

Alimenter les sessions de jeu

Le nouveau processeur L1 à faible consommation permet aux batteries des écouteurs de fonctionner jusqu’à 12 heures1, l’étui de chargement permettant d’atteindre une endurance totale de 24 heures. Avec cette durée de vie la plus longue du marché, les INZONE Buds sont prêts à alimenter de longues sessions pour révolutionner la pratique du jeu.

Les INZONE Buds sont fournis avec un adaptateur connecté en USB-C®, qui assure une latence de moins de 30 ms : rien ne retiendra plus les joueurs !

Confort accru, jeu prolongé

Avec un nouveau design qui réduit le contact avec l’oreille, il est possible de jouer plus longtemps avec un meilleur confort.

Les INZONE Buds sont disponibles en deux couleurs, noir ou blanc.

Autres fonctions

Microphone avec réduction du bruit par IA : capture efficacement la voix même dans des environnements bruyants.

Fonctionnement tactile : fonctions personnalisables au contact.

Audio : une endurance jusqu’à 24 heures3 après connexion au smartphone.Application pour smartphone : compatibles avec l’application Sony | Headphones Connect4.

INZONE H5

Avec sa construction légère, sa pression réduite sur les côtés de la tête et sa reproduction spatiale avancée, le H5 est prêt pour les plus longues sessions de jeu. L’INZONE H5 propose lui aussi une reproduction spatiale avancée pour aider à se concentrer sur le jeu, ainsi qu’un micro à perche qui garantit que les autres joueurs entendent bien. C’est ainsi le casque idéal pour une quête de victoire.

Caractéristiques-clés du INZONE H5

Sans fil : connexion sans fil 2,4 GHz.

360 Spatial Sound for Gaming : positionnement précis du son en 3D.

Confort absolu : léger avec 260 g, oreillettes douces et adaptables, et arceau à faible pression pour les sessions de jeu prolongées.

Communication parfaitement claire : réduction du bruit basée sur l’IA et micro bidirectionnel assurent la clarté des échanges dans le jeu.

Durée de vie de la batterie : 28 heures sans fil.

Câblé : possibilité de branchement en 3,5 mm.

INZONE H9 Noir – nouveau choix de couleur

L’INZONE H9, réputé pour sa réduction du bruit exceptionnelle, sa qualité audio et son confort, est désormais disponible en noir.

Elaborés pour la victoire, conseillé par Fnatic

Sam Mathews, CEO de Fnatic, explique :