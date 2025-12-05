Pursuit in Paris vous attend dans la saison 21 de Rocket League

Partager Facebook

Suite au championnat du monde de Rocket League 2025 à Lyon-Décines, la saison 21 de Rocket League se déroulera à Paris à partir du 10 décembre ! Les joueurs pourront foncer dans la nouvelle arène Parc de Paris à bord de l’un des trois châssis de voiture du Rocket Pass Premium de cette saison, qui débloque automatiquement la Corlay (qui utilisera la hitbox de l’Octane) à l’achat.