Libérez votre nature sauvage avec Path of Exile 2 : The Last of the Druids

Métamorphosez-vous en loup féroce, en ours dévastateur ou en wyverne cracheuse de feu à l’occasion de la sortie de Path of Exile 2 : The Last of the Druids le 12 décembre.

Transformez-vous en ours, loup ou wyverne en incarnant le Druide, et accédez aux ascendances Oracle ou Shaman.

Construisez un temple dans la nouvelle ligue Path of Exile 2 : Fate of the Vaal, et affrontez à la fois l’Architecte Royal et un nouveau boss Pinnacle : Atziri.

Refontes, rééquilibrages et optimisation des performances, notamment une réduction de la brume délirante.

Plus de 30 nouvelles gemmes de soutien, dont plusieurs Lineage Supports, ainsi qu’un arbre passif enrichi de plus de 250 compétences.

Week-end gratuit du 12 au 15 décembre.

La fureur de la nature prend forme

Après la destruction de sa terre natale par le Roi des Brumes, le Druide a abandonné les derniers fragments de son humanité et erré dans les forêts d’Ogham. Réveillé à nouveau, il cherche ce qu’il reste de son passé et entame un périple pour retrouver son épouse disparue et reconquérir son humanité.

Le Druide manie un nouveau type d’arme : le Talisman, qui invoque la puissance du Draiocht pour se métamorphoser. Chaque talisman confère l’accès à une forme animale, permettant au Druide de se transformer en créature encore plus redoutable :

Loup : canalisez l’énergie lunaire dans une attaque implacable, renforçant vos coups de dégâts de froid pour geler vos ennemis. Véritable alpha, la forme du loup peut invoquer une meute de serviteurs à ses côtés.

Ours : incarnation brute de dévastation, accumulez de la Rage pour écraser vos adversaires, chaque rugissement amplifiant sa puissance destructrice.

Wyverne : planez au-dessus du champ de bataille et nourrissez-vous de cadavres fraîchement tombés pour renforcer vos capacités. Elle peut également déchaîner la foudre, le feu ainsi que de lourdes frappes aériennes.

Sous forme humaine, le Druide commande terre et tempête : des volcans explosent sous les pieds de ses ennemis, des racines les entravent et le tonnerre transperce leurs rangs.

Prenez le contrôle de la nouvelle compétence Totem de sort, qui crée un totem lançant automatiquement un sort choisi pendant un temps donné. Créer un totem requiert des charges d’Endurance ou de Puissance, générées en consommant la Rage en ours ou en dévorant des cadavres en wyverne.

Accédez à la colère sauvage

Armez-vous de la puissance de la nature et devenez le Shaman, qui consume la Rage pour amplifier des effets magiques catastrophiques comme des météores, des tempêtes élémentaires et une puissance magique implacable.

Puisant dans l’antique savoir Azmerien Maji, le Shaman tire une puissance immense des Runes et Idoles nouvellement éveillées. Une fois Wisdom of the Maji (Sagesse des Maji) déverrouillé, chaque Rune et Idole gagne des modificateurs exclusifs accessibles uniquement au Shaman, ouvrant de vastes possibilités de personnalisation d’archétypes avancés.

En investissant dans Bringer of the Apocalypse (Porteur de l’Apocalypse), le Shaman devient l’incarnation vivante d’une puissance élémentaire déchaînée : ses dégâts prolongés déclenchent des tempêtes multi-élémentaires en cascade, submergeant quiconque ose défier la colère de la nature.

Déformez le temps et le destin avec la seconde classe d’ascendance du Druide, l’Oracle, pour anticiper les mouvements avec Foresight (Prévoyance) et recevoir des présages d’utilisation future de compétences. Suivre ces visions en utilisant la même compétence accorde un gain de dégâts considérable.

Converging Paths améliore encore la précision des combats lorsque des ennemis deviennent vulnérables au Gel, à l’Étourdissement ou à l’Électrocution, permettant à l’Oracle de déclencher Moment of Vulnerability et de fusionner présent et futur pour frapper les deux simultanément.

Une fois devenu Oracle, plus de 130 passifs supplémentaires apparaissent dans l’arbre du Druide. En investissant dans The Unseen Path, l’Oracle puise dans des futurs alternatifs pour accéder à des capacités autrement inaccessibles, telles que Self-Sacrificing (réduit les coûts de réserve des serviteurs afin d’augmenter leur nombre au prix d’une réserve plus élevée) ou Corruption Endures, offrant une rare chance d’éviter la mort.

Rééquilibrages, refontes et nouvelles gemmes de soutien

Plus de 30 nouvelles gemmes de soutien, dont plusieurs Lineage Supports, introduisent une grande variété de configurations. Elles vont d’Accelerated Growth (Croissance Accélérée), provoquant des détonations botaniques volatiles, à des Tectonic Slams (Fracas tectonique) provoquant des impacts supplémentaires en cascade, permettant à chaque classe de libérer des effets dévastateurs.

Cette mise à jour introduit 11 nouveaux objets uniques et de nombreux équilibrages sur des dizaines d’autres. 21 Lineage Supports ont été retravaillés, accompagnés de neuf ajouts entièrement nouveaux.

Outre les deux nouvelles ascendances du Druide, presque toutes les ascendances existantes ont reçu des ajustements, certaines ayant été profondément remaniées comme le Smith of Kitava.

Au-delà des compétences du Druide, plus de 90 compétences actives toutes classes confondues ont été rééquilibrées. L’arbre passif a été enrichi de plus de 250 nouvelles compétences.

Pour améliorer la lisibilité des combats, la densité des monstres n’augmentera plus dans les cartes de haut niveau. À la place, la difficulté et les récompenses évolueront proportionnellement : au lieu de 40 % de monstres supplémentaires, les ennemis donneront désormais 40 % de butin en plus, 40 % d’expérience supplémentaire et auront 40 % de vie en plus (boss exclus).

Les modificateurs de vitesse des monstres ont été réduits pour éviter qu’ils submergent les joueurs. L’amélioration visuelle s’applique également à la brume délirante, désormais fortement atténuée.

La charge CPU, le multithreading et l’optimisation des performances ont aussi été fortement améliorés. Les joueurs peuvent s’attendre à au moins +25 % d’images par seconde et beaucoup moins de saccades, particulièrement sur consoles. D’autres améliorations arriveront dans les mois à venir.

Affrontez la corruption montante dans Fate of the Vaal (Destin des Vaals)

Retournez à l’apogée de la civilisation Vaal. La Reine Atziri, consumée par la quête impossible de jeunesse éternelle, se prépare à sacrifier son empire. Soumettez l’Architecte Royal et les fidèles d’Atziri pour résister à un passé qui pourrait encore être réécrit.

Avec la corruption ressurgissant à travers Wraeclast, terrassez l’énergie maligne jaillissant des balises Vaal et purifiez leur essence en la renvoyant à la terre. En alimentant ces balises, une voie vers Lira Vaal, un ancien temple, s’ouvrira.

Personnalisez votre exploration du temple

Les interactions avec les balises donnent accès aux salles du temple. Six peuvent être assemblées pour former une configuration personnalisée. À chaque incursion, certains espaces subsistent tandis que d’autres sombrent en ruine. La poursuite de la purification des balises débloque de nouvelles salles, plus de complexité, et un potentiel de récompenses croissant.

Plus d’une douzaine de types de salles sont disponibles, chacune offrant des ennemis uniques, des mécaniques spécifiques et des réserves de récompenses distinctes.

Le placement des salles est crucial pour maximiser les gains. Par exemple, les joueurs peuvent placer un Commandant contrôlant une Garnison de troupes, rendant les monstres plus dangereux et plus gratifiants. À chaque passage, certaines salles se désagrègent, vous invitant à en ajouter six nouvelles, agrandissant le temple.

Découvrez des Médaillons modifiant le comportement des salles, des opportunités de double-corruption, et des mécanismes Vaals expérimentaux capables de remplacer des membres par des implants mécaniques !

De nouveaux mécanismes d’artisanat Vaal

Prenez le contrôle de la puissance de la corruption via des mécanismes d’artisanat spéciaux trouvés dans le temple :

Juatalotli’s Triumph : altère un objet Vaal unique corrompu en remplaçant ses modificateurs par des versions propres aux Vaals.

Precursor Machine : corrompt des Tablettes via une énergie ancienne.

Jiquani’s Triumph : distord des Soul Cores.

Kishara’s Acquisition : tente de récupérer des objets sertissables depuis l’équipement, avec un succès variable !

Affrontez l’Architecte Royal & un nouveau boss Pinnacle : Atziri

Xipocado, dévoué à Atziri, se dresse entre le joueur et un accès plus profond du temple. Le vaincre donne accès à de nouveaux outils d’artisanat et marque un pas de plus vers l’affrontement contre la Reine. Vénérée pour sa beauté incomparable, Atziri, reine déchue ayant entraîné ses fidèles vers leur perte, se dresse désormais comme un nouveau boss Pinnacle. Réécrivez l’histoire et altérez le destin des Vaals !

L’une des récompenses obtenues en la battant est Atziri’s Rule, un puissant nouveau bâton qui renforce toutes les gemmes corrompues et permet d’échanger de la vie contre davantage de dégâts.

Lorsqu’il est brandi, des Mirrors of Refraction apparaissent périodiquement sur le champ de bataille. Les projectiles tirés dans ces miroirs éclatent en une nova fragmentée et enchaînent d’un miroir à l’autre, décuplant le potentiel offensif.

L’avènement des Abyssaux (Rise of the Abyssals) devient un contenu permanent

Les Abyssaux deviennent désormais un mécanisme permanent de fin de jeu, accompagné de passifs d’Atlas et de nouvelles Tablettes de fin de jeu. Fermez les failles pour obtenir des objets uniques et d’autres récompenses précieuses.

L’artisanat abyssal et l’Infusion sur Waystones ont été retirés afin de réduire les frictions inutiles et l’encombrement visuel. Pour compenser cela, les modificateurs présents sur les Tablettes ont été largement renforcés. Après avoir vaincu l’Arbiter of Ash, les joueurs pourront également améliorer les Tablettes en qualité Rare avec quatre modificateurs à l’aide de monnaie standard.

Réveillez la nature sauvage