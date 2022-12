Qu’attendre de Cyberpunk 2077

Partager Facebook

Cyberpunk 2077 s’offre une seconde vie depuis la dernière mise à jour et on est en droit de se demander ce que CD Project prévoit au-delà du DLC annoncé.

Le lancement de Cyberpunk 2077 avait été une petite catastrophe, avec un titre incomplet sur PS4 et Xbox One récoltant de nombreuses critiques négatives qui avaient ébranlé CD Project. Le studio prévoyait de faire évoluer son jeu au fil d’une trilogie étoffée de nombreux DLC et extensions, mais, pour finir, le studio polonais a annoncé une seule et unique extension prévue pour l’an prochain: Phantom Liberty. Pour autant, depuis la sortie de la mise à jour 1.6 et la diffusion de la série éponyme sur Netflix, Cyberpunk 2077 à décollé, avec des ventes qui repartent et un jeu de plus en plus peuplé.

Cyberpunk 2077 aura bien droit à une suite, mais ce ne sera pas pour tout de suite. CD Project met pour l’instant toutes ses ressources au développement des jeux The Witcher et a très bien compris l’intérêt de prendre son temps pour peaufiner ses titres. Ce n’est qu’une fois le lancement de l’extension Phantom Liberty que les équipes se concentreront sur la suite pour démarrer la phase de préproduction et il faut s’attendre à au moins 5 ans de développement.