Un nouveau verre de Corning pour des smartphones plus résistants

Corning présente son nouveau verre Gorilla Glass Victus 2, capable de résister à une chute sur du béton rugueux d’une hauteur d’un mètre. Cette seconde version sera mise sur le marché dans les prochains mois.

Deux ans après la sortie du verre Gorilla Glass Victus, le fabricant Corning lance la deuxième génération avec encore plus de résistance. Selon des tests menés en laboratoire, le verre de l’écran du terminal est désormais capable d’encaisser des chutes de 1 m de hauteur sur du béton.

Le constructeur indique que la deuxième génération peut, comme la première, résister à une chute de 2 m sur une surface dure et comportant moins d’aspérités, par exemple l’asphalte, ainsi qu’à plus de 20 chutes consécutives d’une hauteur de 1 m. Elle présente le même niveau de résistance aux rayures que le Gorilla Glass Victus de 2020. En outre, le nouveau verre a été conçu en fonction des nouvelles caractéristiques des smartphones d’aujourd’hui, qui sont 15 % plus lourds et dont l’écran est 10 % plus large qu’il y a quatre ans. Ainsi, le smartphone utilisé dans les tests pèse environ 200 g, soit le poids d’un Galaxy S22+.

Corning a indiqué que son nouveau verre est en cours d’évaluation chez plusieurs clients et devrait arriver sur le marché dans les prochains mois. Pour l’instant, aucun constructeur de smartphone n’a annoncé officiellement l’adoption du Gorilla Glass Victus 2, mais il est fort possible que Samsung l’utilise dans ses futurs Galaxy S23, qui devraient être annoncés en février.