Razer étend la série Enki Pro avec les éditions Williams Esports & Koenigsegg

Razer annonce ce jour l’ajout de deux nouvelles éditions à la gamme de chaise gaming Razer Enki Pro : la Razer Enki Pro Williams Esports et la Razer Enki Pro Koenigsegg. Dévoilée lors de la RazerCon 2021, la Razer Enki Pro intègre des matériaux nobles : un revêtement en Alcantara® pour une meilleure longévité, un dossier rembourré à double densité alliant deux densités de rembourrage différentes, ainsi qu’un appuie-tête magnétique en mousse à mémoire de forme.

La Razer Enki Pro est également dotée d’une molette pour gérer l’inclinaison, profite d’une finition en fibre de carbone et assure une répartition optimale du poids. Ses courbures uniques de 110° au niveau des épaules, son arc lombaire intégré pour maintenir une bonne posture et son assise ultra large de 54 cm garantissent un confort optimal pendant le travail ou les longues sessions de jeu afin de réduire la fatigue au niveau du dos sur la durée.

La Razer Enki Pro Williams Esports : le trône pour les fans de jeu de courses

Pour célébrer ce partenariat durable entre Razer et Williams Esports, commencé en 2018, la Razer Enki Pro Williams Esports se vêt d’une robe reprenant le bleu emblématique de l’équipe. Les fans de la structure eSport peuvent désormais représenter et soutenir l’équipe, acteur clé de la F1 et de la scène eSport sur neuf jeux de courses compétitifs différents, grâce à ce nouveau fauteuil arborant leurs couleurs. Cette chaise gaming offre un confort inégalé tout au long de la journée et assure aux joueurs une assise parfaite pour se placer directement en pole position.

« Pionnier de l’eSport, Razer est une marque de renom proposant des produits de premier plan avec une communauté de fans engagés », a déclaré Steven English, Director of Esports chez Williams Racing. « Nous sommes ravis d’avoir notre édition spéciale de la Razer Enki Pro, la Williams Esports, qui permet à notre communauté ainsi qu’à notre équipe de représenter au mieux notre marque »

La Razer Enki Pro Koenigsegg : direction la tête du peloton

La chaise gaming Razer Enki Pro a été choisie par Koenigsegg pour son édition officielle car elle s’alignait avec les valeurs de la marque, connue pour perpétuellement repousser les limites de l’innovation automobile. Fruit du partenariat entre Razer et la marque automobile, l’édition Koenigsegg de la Razer Enki Pro a été annoncée l’année dernière et intègre des éléments inspirés de la Koenigsegg Regera. La chaise arbore un revêtement reprenant la couleur jaune, signature du constructeur automobile. Situé à l’avant, les fans reconnaitront l’emblématique logo Regera, tandis que l’emblème du bouclier est, quant à lui, imprimé sur le dos du fauteuil.

« Koenigsegg s’efforce de rester à la pointe de l’innovation automobile afin de délivrer les meilleures performances possibles » rajoute Halldora von Koenigsegg, Chief Operating Officer chez Koenigsegg Automotive AB. « Nous constatons la même minutie et la même constance dans les efforts de Razer pour fabriquer les meilleurs équipements pour les joueurs. La Razer Enki Pro est la meilleure chaise gaming pour un confort durable. Nous sommes fiers du fruit de cette collaboration, une chaise unique, qui entre en totale synergie avec le design si reconnaissable de notre marque. »

En exclusivité sur Razer.com et dans certains RazerStores.

PRIX :