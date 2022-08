Star Wars: The Old Republic : la mise à jour 7.1 « Recherches approfondies » officiellement lancé

La mise à jour 7.1 de Star Wars: The Old Republic qui apporte la nouvelle opération de haut niveau Anomalie R-4, ainsi que la zone journalière de Manaan. La mise à jour apporte également de nouveaux objets tactiques, et une amélioration de l’expérience de joueur via des modification de l’interface utilisateur, dont de toutes nouvelles options de personnalisation.

Voici un aperçu des détails de la mise à jour 7.1 :