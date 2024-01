Razer rythme le CES 2024 avec des annonces passionnantes

Partager Facebook

Projet Esther, le premier coussin gaming au monde à intégrer des retours haptiques HD grâce à la technologie Razer Sensa HD Haptics1

Lors du CES, Razer a notamment dévoilé Razer Sensa HD Haptics, une technologie révolutionnant l’immersion dans les jeux vidéo. Cette innovation est mise en œuvre au travers du Projet Esther, un concept démontrant les possibilités du Razer Sensa.

La technologie Razer Sensa HD Haptics propulse l’expérience de jeu vers de nouveaux sommets et brouille davantage les frontières entre réalité et monde virtuel. Matérialisé dans un coussin à destination des chaises, Razer Sensa rend chaque action de jeu plus réelle, plus palpable. Des explosions les plus impressionnantes au plus subtil des battements de cœur, l’utilisateur reste toujours au centre de l’action. Cette innovation n’est pas seulement un bond en avant technologique, elle refaçonne la conception même de l’immersion dans les jeux.

C’est en 2018, avec le casque Razer Nari Ultimate et ses retours haptiques qui reposent sur des actionneurs Voice-Coil à large bande et un traitement numérique du signal avancé, que les joueurs ont découvert les possibilités d’immersion liées à la technologie Razer HyperSense. En 2022, Razer a acquis Interhaptics, la plateforme leader dans le champ du développement haptique pour les studios de création de jeux.

En 2024, Razer Sensa HD Haptics continue de repousser les limites de l’immersion, grâce à une plateforme sophistiquée de logiciel intégré de gestion des équipements utilisant la technologie Interhaptics. Les développeurs profitent ainsi de plus grandes possibilités de personnalisation, pour des expériences de jeu plus riches et plus complètes avec un contrôle total sur les directions des retours haptiques, les scénarii nécessitant des enclenchements multiples des actionneurs, mais aussi sur l’intégration et la communication entre les différentes plateformes et divers périphériques. En plus de proposer une pléthore de possibilités de personnalisation, le logiciel offre également une solution plug-and-play, grâce à la conversion automatique de l’audio en retours haptiques HD.

Le Projet Esther, premier coussin gaming au monde propulsé par des retours haptiques HD, souligne la volonté inébranlable de Razer de repousser les limites de l’innovation. Ce concept innovant intègre les fonctionnalités suivantes :

Des retours haptiques haute définition à large bande : capables de reproduire des sensations tactiles complexes et réalistes pour une immersion inégalée.

capables de reproduire des sensations tactiles complexes et réalistes pour une immersion inégalée. Des retours haptiques avec des repères positionnels : 16 actionneurs haptiques parviennent à créer une véritable sensation de direction, de distance et de position dans les jeux.

16 actionneurs haptiques parviennent à créer une véritable sensation de direction, de distance et de position dans les jeux. Des sangles ajustables et universelles : compatibles avec la plupart des chaises de gaming ou de bureau, elles garantissent une installation sur-mesure.

compatibles avec la plupart des chaises de gaming ou de bureau, elles garantissent une installation sur-mesure. Razer HyperSpeed Wireless : la technologie assure une faible latence pour les jeux et les contenus multimédia avec les appareils compatibles.

Le Projet Esther, comme la technologie Razer Sensa HD Haptics, incarnent tous deux une avancée significative dans l’industrie du gaming et réaffirment l’engagement continu de Razer à repousser les limites de l’immersion dans les jeux.

La nouvelle génération de Razer Blade : puissance, mobilité et innovations de pointe

La mouture 2024 des Razer Blade ne se contente pas d’intégrer des composants de pointe et des innovations inédites. Elle incarne l’ADN de Razer.

Cet engagement pour l’excellence garantit que chaque Razer Blade offre une expérience de jeu inégalée, aussi bien en termes de qualité que de performance.

Des écrans certifiés Calman Verified : chaque Razer Blade de cette génération est doté d’un écran certifié par Calman Verified, assurant une justesse des couleurs et une fidélité visuelle de haute volée, et ce, dès la première utilisation.

chaque Razer Blade de cette génération est doté d’un écran certifié par Calman Verified, assurant une justesse des couleurs et une fidélité visuelle de haute volée, et ce, dès la première utilisation. Des éclairages dynamiques avec Windows 11 : l’intégration avec Windows 11 offre un contrôle dynamique des éclairages, enrichissant ainsi l’écosystème Razer Chroma. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de synchroniser leurs appareils Razer Chroma avec leurs autres appareils tiers compatibles, pour une expérience RGB plus complète et plus immersive que jamais.

l’intégration avec Windows 11 offre un contrôle dynamique des éclairages, enrichissant ainsi l’écosystème Razer Chroma. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de synchroniser leurs appareils Razer Chroma avec leurs autres appareils tiers compatibles, pour une expérience RGB plus complète et plus immersive que jamais. Une expérience audio sublimée avec THX : chaque Razer Blade bénéficie désormais d’une intégration THX complète par le biais de Razer Synapse. Avec cette amélioration, les utilisateurs ont le choix entre des profils prédéfinis de l’égaliseur ou des paramètres optimisés, afin de profiter d’une restitution audio immersive dans les jeux, les films ou encore la musique.

chaque Razer Blade bénéficie désormais d’une intégration THX complète par le biais de Razer Synapse. Avec cette amélioration, les utilisateurs ont le choix entre des profils prédéfinis de l’égaliseur ou des paramètres optimisés, afin de profiter d’une restitution audio immersive dans les jeux, les films ou encore la musique. Une garantie de la batterie étendue : guidée par son engagement de qualité et l’assurance de satisfaire l’ensemble de ses clients, la nouvelle génération de Razer Blade propose à nouveau une garantie de la batterie de 2 ans. Cette garantie témoigne de la confiance de Razer quant à la durabilité et la longévité de ses produits.

guidée par son engagement de qualité et l’assurance de satisfaire l’ensemble de ses clients, la nouvelle génération de Razer Blade propose à nouveau une garantie de la batterie de 2 ans. Cette garantie témoigne de la confiance de Razer quant à la durabilité et la longévité de ses produits. Une sérénité de chaque instant avec RazerCare : l’esprit est plus tranquille avec RazerCare. Disponible dans certaines régions, le service offre une couverture étendue à 3 ans et souligne l’engagement de Razer à soutenir ses clients tout au long de la vie de leur produit.

Les Blade 16, Blade 14 et Blade 18 redéfinissent leurs catégories grâce à des performances inégalées, des écrans dotés de technologies innovantes et une conception premium.

Razer Blade 16 : quand des performances de haute volée rencontrent la haute définition du premier écran 16 pouces OLED 240 Hz au monde

Le Razer Blade 16 est équipé du premier écran 16 pouces OLED 240 Hz au monde, qui offre une qualité d’image époustouflante, des couleurs éclatantes ainsi qu’une puissance graphique (par pouce cubique) supérieure à la concurrence.

Equipé des tout nouveaux processeurs Intel Core i9-14900HX et des cartes graphiques allant jusqu’à la NVIDIA GeForce RTX 4090, le Blade 16 est un bijou de technologies, qui délivre des performances inégalées dans un élégant châssis en aluminium anodisé. Les GPU mobiles NVIDIA RTX sont dotés de cœurs Tensor, qui apportent des gains de performance significatifs dans une variété de tâches intégrant l’intelligence artificielle (IA), que ce soit pour la création de contenu ou les jeux. Ils profitent également de la technologie et des pilotes préinstallés de NVIDIA Studio, qui délivrent des performances et une fiabilité accrues.

Voici les caractéristiques principales :

Le premier écran 16 pouces OLED 240 Hz au monde : une réactivité et une précision qui révolutionnent le jeu. Avec sa résolution QHD+ (2560×1600), son temps de réponse de 0,2 ms, sa palette de couleurs DCI-P3 couverte à 100 %, ainsi que ses certifications VESA ClearMR 11000 et DisplayHDR True Black 500, l’écran du Blade 16 possède tous les atouts pour s’imposer comme la référence auprès des joueurs et des créateurs de contenu.

une réactivité et une précision qui révolutionnent le jeu. Avec sa résolution QHD+ (2560×1600), son temps de réponse de 0,2 ms, sa palette de couleurs DCI-P3 couverte à 100 %, ainsi que ses certifications VESA ClearMR 11000 et DisplayHDR True Black 500, l’écran du Blade 16 possède tous les atouts pour s’imposer comme la référence auprès des joueurs et des créateurs de contenu. Le choix grâce à l’écran Mini-LED Dual Mode : jongler entre la haute résolution, nécessaire à la création de contenu, et un taux de rafraîchissement élevé, idéal lors des sessions gaming, n’aura jamais été aussi simple grâce au seul écran qui permet de changer de résolution et de fréquence d’image (UDH+ 120 Hz et FHD+ 240 Hz) à la volée.

jongler entre la haute résolution, nécessaire à la création de contenu, et un taux de rafraîchissement élevé, idéal lors des sessions gaming, n’aura jamais été aussi simple grâce au seul écran qui permet de changer de résolution et de fréquence d’image (UDH+ 120 Hz et FHD+ 240 Hz) à la volée. Un processeur à la pointe avec l’Intel Core i9 HX : le Blade 16 est propulsé par le processeur Intel Core i9-14900HX, le CPU mobile le plus rapide au monde. Avec ses 24 cœurs et les possibilités d’overclocking via Razer Synapse, il offre une puissance de traitement inégalée, pour les jeux comme pour les applications dédiées à la création les plus exigeantes.

le Blade 16 est propulsé par le processeur Intel Core i9-14900HX, le CPU mobile le plus rapide au monde. Avec ses 24 cœurs et les possibilités d’overclocking via Razer Synapse, il offre une puissance de traitement inégalée, pour les jeux comme pour les applications dédiées à la création les plus exigeantes. Des performances graphiques inégalées : véritable ténor de sa catégorie, la gamme du Blade 16 intègre les cartes graphiques NVIDIA® GeForce RTX, qui s’étendent jusqu’à la RTX 4090, avec un TGP (Total Graphics Power) allant jusqu’à 175W pour une puissance graphique (par pouce cubique) supérieure à la concurrence. Elle tire également parti de la technologie DLSS 3 de NVIDIA, propulsée par l’IA, pour obtenir des taux de rafraîchissement plus rapides et un ray tracing en temps réel. Les technologies GeForce RTX sont compatibles avec plus de 500 jeux et applications, y compris dans des blockbusters comme Cyberpunk 2077 et Alan Wake 2.

véritable ténor de sa catégorie, la gamme du Blade 16 intègre les cartes graphiques NVIDIA® GeForce RTX, qui s’étendent jusqu’à la RTX 4090, avec un TGP (Total Graphics Power) allant jusqu’à 175W pour une puissance graphique (par pouce cubique) supérieure à la concurrence. Elle tire également parti de la technologie DLSS 3 de NVIDIA, propulsée par l’IA, pour obtenir des taux de rafraîchissement plus rapides et un ray tracing en temps réel. Les technologies GeForce RTX sont compatibles avec plus de 500 jeux et applications, y compris dans des blockbusters comme Cyberpunk 2077 et Alan Wake 2. Un système de refroidissement avancé : la technologie brevetée de chambre à vapeur de Razer garantit des performances optimales, même lors de sessions de jeu intenses.

Razer Blade 16

$2999.99 USD / 3499,99 € MSRP

Disponible sur Razer.com, dans certains RazerStores et chez les revendeurs agréés à partir du 8 janvier 2024.

Razer Blade 14 : plus de mobilité, plus de possibilités avec Ryzen AI

Conçu pour les joueurs qui sont régulièrement en déplacement, le Blade 14 se dote du châssis le plus compact de la gamme Razer Blade. Cette nouvelle mouture est équipée du tout nouveau processeur AMD Ryzen™ 9 8945HS, d’une carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ allant jusqu’à la RTX 4070 et d’un écran QHD+ 240 Hz. Elle offre des performances supérieures dans un format compact.

À cela s’ajoute de la mémoire vive DDR5 remplaçable ou encore les dernières options de connectivité du moment, comme l’USB4 et le WiFi 7, afin de rester à la pointe de l’innovation pour les années à venir.

Voici les caractéristiques principales :

Une mobilité sans limite : profitant d’une épaisseur de seulement 17,99 mm et d’un poids de 1.84 kg sur la balance, le Blade 14 assure une mobilité optimale tout en offrant une autonomie généreuse de 10 heures.

profitant d’une épaisseur de seulement 17,99 mm et d’un poids de 1.84 kg sur la balance, le Blade 14 assure une mobilité optimale tout en offrant une autonomie généreuse de 10 heures. Des performances accrues avec l’IA : le tout nouveau processeur AMD Ryzen 9 8945HS délivre des performances améliorées avec Ryzen AI afin d’optimiser les tâches liées à l’IA, comme Microsoft Windows Studio effect ou encore Microsoft Copilot sur Windows 11.

le tout nouveau processeur AMD Ryzen 9 8945HS délivre des performances améliorées avec Ryzen AI afin d’optimiser les tâches liées à l’IA, comme Microsoft Windows Studio effect ou encore Microsoft Copilot sur Windows 11. Une expérience visuelle immersive : le Blade 14 propose une expérience visuelle de premier ordre grâce à son écran 16:10 QHD+ 240 Hz, également certifié par Calman Verified pour des couleurs fidèles et éclatantes.

le Blade 14 propose une expérience visuelle de premier ordre grâce à son écran 16:10 QHD+ 240 Hz, également certifié par Calman Verified pour des couleurs fidèles et éclatantes. Un condensé de puissance : compact mais puissant, le Blade 14 intègre une carte graphique mobile NVIDIA GeForce RTX, allant jusqu’à la RTX 4070, et un TGP qui peut monter jusqu’à 140 W (115 W Base + 25 W Boost) afin d’optimiser les sessions de jeu en déplacement.

Razer Blade 14

Les prix seront communiqués à l’approche de la date des précommandes.

Disponible sur Razer.com, dans certains RazerStores et chez les revendeurs agréés à partir du 23 janvier 2024, en précommande.

Razer Blade 18 : un premier aperçu

Razer profite de l’occasion pour partager, en avant-première, un aperçu de la version 2024 du Blade 18. Prévu dans un second temps, il a pour ambition de redéfinir les standards de l’ordinateur portable gaming grand format.

Entre son écran 18 pouces 4K 165 Hz, une première mondiale, et son port Thunderbolt™5, la nouvelle norme dernier cri de connectivité d’Intel qui pousse tous les curseurs au maximum, le Blade 18 s’annonce d’ores et déjà comme une proposition offrant des performances et une polyvalence inégalées.

Dévoilé en septembre 2023, le Thunderbolt™5 offre trois fois plus de débit que la norme actuelle, notamment grâce à sa fonctionnalité Bandwidth Boost qui assure des débits allant jusqu’à 120 Gbps. Ces innovations permettent aux utilisateurs de brancher plusieurs écrans gaming de haute résolution, du stockage à grande vitesse ou encore des stations d’accueil tout-en-un. Les vitesses et les débits considérables apportés par cette nouvelle norme permettent au Blade 18 d’offrir ce qui se fait de mieux pour que les joueurs et les créateurs puissent profiter d’un affichage à couper le souffle et d’expériences toujours plus immersives.

De plus amples détails seront partagés prochainement. Le Blade 18 se présente déjà comme le choix ultime pour les joueurs et les créateurs désireux d’acquérir le Blade le plus puissant de la gamme.

Le Razer Dock USB-C : un appareil, des possibilités infinies

Ce Dock USB-C de Razer propose pas moins de 11 ports et est compatible avec les Mac et les ordinateurs portables ou de bureau sous Windows.

Conçu pour être l’accessoire de bureau indispensable en s’intégrant à toutes les configurations, ce Dock incarne l’engagement de la marque à concevoir des équipements polyvalents et performants.

Voici les caractéristiques principales :

11 ports intégrés : le Dock est équipé d’un assortiment de ports, comprenant : 4 ports USB de type A, 2 ports USB-C, 1 port Ethernet, 1 port HDMI, 1 prise jack de 3,5 mm ainsi que d’emplacements pour des cartes SD/MicroSD UHS-I.

le Dock est équipé d’un assortiment de ports, comprenant : 4 ports USB de type A, 2 ports USB-C, 1 port Ethernet, 1 port HDMI, 1 prise jack de 3,5 mm ainsi que d’emplacements pour des cartes SD/MicroSD UHS-I. Une sortie vidéo haute définition : son port HDMI assure une prise en charge du 4K 60 Hz. Les utilisateurs peuvent ainsi déporter leur l’écran pour plus de confort, notamment pour de la création de contenu ou des sessions de jeux.

: son port HDMI assure une prise en charge du 4K 60 Hz. Les utilisateurs peuvent ainsi déporter leur l’écran pour plus de confort, notamment pour de la création de contenu ou des sessions de jeux. Un son surround 7.1 pour une meilleure immersion : la prise jack de 3,5 mm du Dock assure un son surround 7.1 avancé et offre une expérience audio fidèle et immersive pour les contenus stéréo comme multicanal.

la prise jack de 3,5 mm du Dock assure un son surround 7.1 avancé et offre une expérience audio fidèle et immersive pour les contenus stéréo comme multicanal. Un format compact mais robuste : le Dock profite d’une conception en alliage d’aluminium qui assurera une plus grande durabilité ainsi qu’une meilleure répartition de la chaleur.

le Dock profite d’une conception en alliage d’aluminium qui assurera une plus grande durabilité ainsi qu’une meilleure répartition de la chaleur. Une charge puissante : le Dock pourra même assurer la charge d’un ordinateur portable, ou d’un périphérique, avec une puissance maximale de 85 W pour ne jamais se retrouver à court de batterie (Câble de charge USB et adaptateur non inclus).

le Dock pourra même assurer la charge d’un ordinateur portable, ou d’un périphérique, avec une puissance maximale de 85 W pour ne jamais se retrouver à court de batterie (Câble de charge USB et adaptateur non inclus). Une compatibilité universelle : le Dock offre une connectivité étendue, compatible avec une large gamme d’appareils comme les PC, MacBook, iPad ou encore Chromebook.

Le Dock USB-C de Razer est un accessoire polyvalent pour les joueurs et les créateurs. Il offre une connectivité et des performances optimales.

Razer Dock USB-C

À partir de $119.99 USD / 139,99 € MSRP

Disponible sur Razer.com, dans certains RazerStores et chez les revendeurs agréés à partir du 8 janvier 2024.